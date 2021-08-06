東奧／桌球男團 日本3：1擊敗南韓摘銅牌

日本桌球男團摘下東京奧運第三名。（歐新社）

東京奧運 6日桌球男子團體銅牌賽，水谷隼、張本智和、丹羽孝希組成的日本 隊以3：1擊敗李尚洙、鄭榮植、張禹珍組成的南韓 隊，獲得銅牌。

日本連續兩屆奧運在桌球男子團體奪得前三名，2016年里約奧運會，日本隊奪得男團亞軍。此外，本屆東京奧運日本桌球女子團體在決賽輸給中國，抱回銀牌。

6日上演的日韓大戰，首局雙打對決，水谷隼／丹羽孝希對陣李尚洙／鄭榮植，雙方前兩局戰平，第三局雙方比分緊咬至13：13，後日本隊連奪兩分拿下第三局。第四局，憑借水谷隼的台內球處理和丹羽孝希的正手配合，日本隊用時八分鐘以15：8獲勝，拿下第一場。

第二場張本智和對張禹珍，上場即進入狀態的張本智和將一度將雙方比分拉開至9：3，張禹珍連追4分但未能扭轉逆勢。張本智和以11：7贏得首局，第二局張禹珍在6：6平之後強勢發力，以11：8扳回一局。後兩局張本智和以12：10、11：7獲勝，為日本拿下第二場。

第三場丹羽孝希對鄭榮植，後者開局不久就獲得4：0領先，丹羽孝希正手發揮，最終以11：3輕鬆拿下一局。之後鄭榮植乘勝追擊，以11：8、11：7贏下後兩局，為南韓扳回一場。

第四場，水谷隼對陣張禹珍，雙方首局交纏至12：12，後水谷隼連奪兩分拿下首局。再以11：9拿下第二局後，水谷隼在第三局以10：4率先拿到局點，雖然張禹珍連追四分，但於事無補。水谷隼以11：8鎖定日本隊勝局。