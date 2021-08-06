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東奧／美110米跨欄大熱門 最後衝刺翻車

體育新聞組／綜合報導
美國隊世界冠軍哈洛威（右）摘銀牌，牙買加兩位選手包辦金銅。（路透）
美國隊世界冠軍哈洛威（右）摘銀牌，牙買加兩位選手包辦金銅。（路透）

被視為今年東京奧運田徑男子110公尺跨欄奪金熱門的美國名將哈洛威（Holloway Grant），在預賽、準決賽都一路領先的情況下，5日決賽前段也保持領先，不過卻在後段遭到31歲的牙買加名將帕奇曼（Parchment Hansle）超車，最終他僅以13秒09拿下銀牌。

哈洛威今年6月在美國尤金一度跑出12秒81的歷年第二傑成績，與高懸9年的世界紀錄僅有0.01秒的差距，也讓他在今年東京奧運被視為奪金熱門。

不過在預賽和準決賽都與帕奇曼同組出賽且都勝出的情況下，哈洛威在決賽前幾欄也都保持領先，但在最後一欄帕奇曼不僅與哈洛威同時起跨，還在最後衝刺時超車，以13秒04率先抵達終點，哈洛威則拿下銀牌。

對於擊敗哈洛威拿下金牌，帕奇曼說：「這感覺真的太棒了，我真的很努力，難以置信我居然能追上他，他一直是我參加這場比賽的動力，我認為沒有太多人認為我能擊敗他。」

美國隊還在男子400公尺接力鎩羽而歸，在擁有布魯梅爾、貝克、克利等名將坐鎮的情況下，最終卻跑出38秒10的分組第6名無緣晉級。加上過去3屆接連發生失格與掉棒失誤，美國400公尺接力隊已連4屆無緣站上奧運頒獎台。

東京奧運 美國

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