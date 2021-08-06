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東奧／日本首對 角力姊妹花同屆奪金

體育新聞組／綜合報導
川井梨紗子（左）奪下角力金牌。（歐新社）
川井梨紗子（左）奪下角力金牌。（歐新社）

東京奧運角力賽場上，日前傳出姊妹同屆奪金的佳話。日本角力選手川井梨紗子5日在女子自由式57公斤級決賽中奪金，達成二連霸。她的胞妹川井友香子前一天在62公斤級決賽奪金，她們倆成為日本首對在同屆奧運奪金的姊妹花。

日本電視台新聞網（NNN）報導，26歲的川井梨紗子在東奧女子自由式57公斤級決賽中，以5：0的成績擊敗白俄羅斯女將庫拉奇金娜（Iryna Kurachkina），奪得金牌。

川井梨紗子是2016年里約奧運角力賽女子自由式63 公斤級金牌得主，連續兩屆奧運都奪金。

她的胞妹、23歲川井友香子4日在東奧女子自由式62公斤級奪得金牌。兩人實現了「姊妹都奪金」的美夢。

川井梨紗子賽後受訪時表示，賽前就下定決心這場決賽要緊盯對手，前一天看到妹妹友香子在決賽中的表現，心想今天唯有奮戰到底。

川井梨紗子說，若說沒壓力是騙人的，但相信壓力會變成激勵。被記者問及「達成姊妹都奪金牌的心願有何感想」時，她說：「竟然圓夢的這一天到來了。為了實現這夢想，很長的一段時間有很多不同的思慮，但還是一路勤奮不懈。這真是美好的一天。」

東京奧運角力女子自由式57公斤級，日本選手川井梨紗子奪金。 （歐新社）
東京奧運角力女子自由式57公斤級，日本選手川井梨紗子奪金。 （歐新社）

東京奧運 日本 白俄羅斯

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