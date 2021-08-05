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法國男籃祭出關鍵火鍋險勝 將與美國爭東奧金牌

中央社橫濱5日綜合外電報導
法國隊迪克洛（Nando De Colo，左）與佛尼爾（Evan Fournier，右）分別挹注25、23分。圖為賽後兩人互相擁抱。美聯社
法國隊迪克洛（Nando De Colo，左）與佛尼爾（Evan Fournier，右）分別挹注25、23分。圖為賽後兩人互相擁抱。美聯社

自2000年以來首度闖進奧運四強的法國隊，今天在終場前2.4秒冷不防賞給斯洛維尼亞一記火鍋，粉碎斯隊逆轉美夢，以90比89險勝，將與尋求4連霸的美國爭奪東京奧運男籃金牌。

法國隊迪克洛（Nando De Colo）與佛尼爾（Evan Fournier）分別挹注25、23分，但決勝關鍵發生在終場前2.4秒，法國90比89領先，斯洛維尼亞普萊佩里奇（Klemen Prepelic）原以為可以上籃得手，讓球隊反敗為勝，卻被目前效力美國職籃NBA洛杉磯快艇的巴圖姆（Nicolas Batum）補位蓋了火鍋，功敗垂成。

前三節打完法國以71比65領先。第四節一開始法國把比數拉開，斯洛維尼亞從後急起直追，兩隊兩度打平，不過斯洛維尼亞從未超前，一路激戰至比賽結束。

效力NBA達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic），今天締造奧運男籃史上第三個「大三元」，拿下16分、10籃板和18次助攻，但仍無力回天。

NBA猶他爵士隊7呎1吋中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）為法國隊貢獻9分、16籃板和4火鍋，巴圖姆也祭出4次阻攻，最後1次阻攻成為球隊致勝關鍵。

在斯洛維尼亞方面，托比（Mike Tobey）攻下23分，普萊佩里奇拿下17分。

法國曾在2000年奧運打進金牌戰，但上兩屆奧運都在八強止步。

美國隊自2008年起連續3屆奧運奪金，創下25連勝，上月25日輸給法國是4屆賽事以來第一敗，上次在奧運翻船已是17年前的2004年雅典奧運往事。

法國隊迪克洛（Nando De Colo）。美聯社
法國隊迪克洛（Nando De Colo）。美聯社

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