東奧棒球美國擊敗韓國 與日本搶金牌

圖為4局下靠衛斯特布魯克（Jamie Westbrook，12號球衣）打出全壘打，與Todd Frazier (25號球衣)歡呼。美聯社

日本隊昨天擊敗南韓 隊，率先晉級東京奧運 棒球賽金牌戰，美國 、南韓隊今天在橫濱球場對決，搶奪另一張金牌戰門票，南韓牛棚第6局大崩盤，讓美國狂攻5分，終場2：7落敗，挑戰2連霸失利。

東奧棒球賽只剩最後兩戰，南韓、多明尼加後天上午11點進行銅牌戰，日本、美國晚上6點爭金。

美國、南韓今天大對決，美國2局下展開首波攻勢，卡洛茲佛利（Mark Kolozsvary）獲保送後盜上二壘，羅培茲（Jack Lopez）適時安打護送，攻下全場第1分，4局下再靠衛斯特布魯克（Jamie Westbrook）陽春砲取得2：0領先。

南韓打線面對美國先發投手萊恩，前4局無法得分，5局上許敬民因觸身球上壘，接著金慧成、朴海旻連揮安打攻下1分。

美國6局下火力大爆發，一口氣打了9人次，以4支安打、兩次保送有效串聯攻勢，攻下5分奠定勝基，雙方差距變成6分，幾乎宣告提前決定勝敗。

南韓今天推出19歲左投李義理登板先發，投5局被揮出5支安打、失兩分，飆出9次三振，退場時1：2落後，不料6局下牛棚出了一堆狀況，無法阻擋美國攻勢，總練金卿文動用5名投手才結束這半局。

儘管南韓7局上靠朴健祐、吳智煥安打再得1分，還是無法挽回局面，終場5分之差落敗，李義理承擔敗投。

南韓在2008年北京奧運9戰全勝，奪下隊史首面奧運金牌，日本在銅牌戰4：8輸給美國，歷屆奧運1銀2銅；本屆奧運將是日本、美國首次在金牌戰對決，美國在過去奪下1金2銅，唯一奪金紀錄是2000年雪梨奧運。