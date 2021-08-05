東奧／文姿云空手道4強賽落敗 仍為中華隊收下銅牌

文姿云。 路透

中華隊「小清新」文姿云5日在東京奧運 空手道女子55公斤級分組賽過關後，晚上繼續在4強賽對烏克蘭 女將特利烏加（Anzhelika Terliuga），兩位女將僵持到比賽結束4：4，由裁判判定文姿云落敗，無緣進入金牌戰，最後抱回銅牌。

文姿云下午在分組賽首戰2：5不敵保加利好手戈拉諾娃（Ivet Goranova），接下來兩戰先以5：1擊敗伊朗 選手巴哈曼雅（Sara Bahmanyar），再以5：4扳倒土耳其選手阿拉波古魯（Serap Ozcelik Arapoglu），戰績2勝1敗名列分組第2，順利晉級4強，也確保獎牌入袋。

關鍵4強賽，文姿云、特利烏加一路僵持，比賽進行到1分59秒時，各取得一次有效，以1：1平手，但在2分7秒時，特利烏加上段踢取得一本，以4：1超前，在比賽只剩最後一秒時，文姿云也以一本搶下3分，雙方再度打平，最後經由裁判判定勝負，由特利烏加獲勝。

文姿云最後雖在4強賽落敗，仍為中華代表團再進帳一面銅牌，全團累積2金4銀6銅，總獎牌數衝到12面，再度刷新單屆奧運最多得牌紀錄。