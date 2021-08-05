我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國乒乓球女團迎戰日本 拿下四連冠

東奧／文姿云空手道4強賽落敗 仍為中華隊收下銅牌

記者藍宗標／綜合報導
文姿云。 路透
文姿云。 路透

中華隊「小清新」文姿云5日在東京奧運空手道女子55公斤級分組賽過關後，晚上繼續在4強賽對烏克蘭女將特利烏加（Anzhelika Terliuga），兩位女將僵持到比賽結束4：4，由裁判判定文姿云落敗，無緣進入金牌戰，最後抱回銅牌。

文姿云下午在分組賽首戰2：5不敵保加利好手戈拉諾娃（Ivet Goranova），接下來兩戰先以5：1擊敗伊朗選手巴哈曼雅（Sara Bahmanyar），再以5：4扳倒土耳其選手阿拉波古魯（Serap Ozcelik Arapoglu），戰績2勝1敗名列分組第2，順利晉級4強，也確保獎牌入袋。

關鍵4強賽，文姿云、特利烏加一路僵持，比賽進行到1分59秒時，各取得一次有效，以1：1平手，但在2分7秒時，特利烏加上段踢取得一本，以4：1超前，在比賽只剩最後一秒時，文姿云也以一本搶下3分，雙方再度打平，最後經由裁判判定勝負，由特利烏加獲勝。

文姿云最後雖在4強賽落敗，仍為中華代表團再進帳一面銅牌，全團累積2金4銀6銅，總獎牌數衝到12面，再度刷新單屆奧運最多得牌紀錄。

東京奧運 伊朗 烏克蘭

上一則

東奧／比賽火熱進行 各國奪牌選手道出心理壓力

下一則

東奧／新排球男神 19歲高橋藍顏值高 球技網喻史上最強

延伸閱讀

東奧／比賽火熱進行 各國奪牌選手道出心理壓力

東奧／比賽火熱進行 各國奪牌選手道出心理壓力
東奧／腿傷拒輪椅仍完賽 英7項全能選手上演最動人一幕

東奧／腿傷拒輪椅仍完賽 英7項全能選手上演最動人一幕
東奧／美國女足4：3澳洲 首次在奧運拿銅牌

東奧／美國女足4：3澳洲 首次在奧運拿銅牌
東奧／美男籃絕地反攻 杜蘭特距安東尼3金紀錄差一步

東奧／美男籃絕地反攻 杜蘭特距安東尼3金紀錄差一步

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次

2021-08-05 03:30
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
7月26日東京奧運，中國選手陳清晨（左）／賈一凡在得分後慶祝。新華社

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

2021-07-28 10:45
墨西哥知名跳水選手查維茲在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場。圖為查維茲先前比賽畫面。（路透）

東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人

2021-07-30 23:57

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議
世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了