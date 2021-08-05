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東奧／美國400接力預賽爆冷出局 名將路易斯批「難堪」

編譯中心／綜合報導
美國男子400公尺接力史上首度未能闖進奧運決賽。（路透）
美國男子400公尺接力史上首度未能闖進奧運決賽。（路透）

已連續四屆奧運與獎牌無緣的美國接力隊今早再傳來壞消息，他們在預賽排名分組第六爆冷出局，這是美國男子400公尺接力史上首度未能闖進奧運決賽，美國短跑名將路易斯（Carl Lewis）對此狠批：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了」，更直言「難堪」。

由布魯梅爾（Trayvon Bromell）、克利（Fred Kerley）、貝克（Ronnie Baker）、格雷斯比（Cravon Gillespie）組成的美國接力隊，在2019年世錦賽奪下男子4x100公尺接力金牌，被外界認為是終結美國接力隊21年來奧運獎牌荒的大熱門。然而，他們在預賽僅跑出38秒10，名列分組第六未能晉級。

外界認為，克利與貝克間交棒不順，以及格雷斯比表現不佳，都是美國遭淘汰的因素。而這次失利也引來美國退役短跑名將路易斯批評，他在社群網站上寫下：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了。接棒時錯了，選手棒次也錯了，而且很明顯沒有領袖。這很難堪，代表隊比AAU（業餘運動聯盟）的小孩還糟，完全不能接受。」1992年巴塞隆納奧運美國接力金牌成員布瑞爾（Leroy Burrell）也說：「我無話可說。」

對於這次的重大挫敗，格雷斯比表示他無法解釋到底哪個環節出錯，他說：「老實說，我也不確定哪裡出問題。我們當然要在下次世錦賽跟奧運提升表現，因為這不能被接受。」貝克則認為團隊練習不足是比賽失利主因：「我們所有人速度都很快，Fred有9秒8，我也能跑9秒8，但要在只有幾次練習的情況下把這些成績完美地加起來，這很困難。」

對於這次的重大挫敗，格雷斯比表示他無法解釋到底哪個環節出錯。（路透）
對於這次的重大挫敗，格雷斯比表示他無法解釋到底哪個環節出錯。（路透）

美國 奧運 社群網站

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