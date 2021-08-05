東奧／中國隊最小選手 14歲全紅嬋10米跳台奪金

全紅嬋收穫金牌，她三跳拿下驚人的全滿分。（路透）

東京奧運 5日女子10米跳台跳水決賽，中國 14歲選手全紅嬋收穫金牌，她在第二跳、第四跳、第五跳中拿下驚人的全滿分。這也是中國在本屆奧運的第33枚金牌。另一位中國選手陳芋汐獲得銀牌。

全紅嬋是本屆東京奧運，中國代表團年齡最小的運動員，她以總466.20分的成績奪得金牌，陳芋汐以總分425.40的成績獲得銀牌，銅牌則是澳洲 選手WU Melissa。

中國選手陳芋汐獲得銀牌。（新華社）

新京報報導，全紅嬋7歲開始接受跳水訓練，11歲進入廣東省隊，13歲入選國家隊，14歲站上奧運賽場……這個愛笑的短髮小姑娘一路都被稱作是「練跳水的好苗子」，人們期待她比肩14歲奪得奧運冠軍的伏明霞，但全紅嬋從沒想過這麼多。

父母都是農民，母親一直身體不好，全紅嬋曾透露：「媽媽不是一直住院，因為住院費挺貴的，就自己買藥回來吃……所以我就想，早點出去賺點錢吧。」儘管記掛媽媽的身體，但平日出現在教練、隊友面前的，全紅嬋依然是那個活潑外向的可愛妹妹。年齡最小的她一直都是中國跳水隊的，「隊寵」，得到了大家最多照顧，「每個人都會幫我」是全紅嬋在隊裡的最大體會。