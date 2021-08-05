東奧／美國男籃97：78痛宰澳洲 晉級金牌戰

杜蘭特23分9籃板。（歐新社）

東京奧運美國 男籃曾在熱身賽敗給澳洲 ，雙方5日在四強賽再次碰頭，美國隊又一度在第二節落後15分之多，但似乎已經習慣下半場全面反擊的美國隊，在杜蘭特（Kevin Durant）全場獨拿23分9籃板2助攻2抄截的帶領下，打出狂風暴雨般的恐怖第三節攻勢，一下子將比分逆轉超前19分之多。最終，美國隊就以97：78逆轉大勝澳洲，率先搶進金牌戰。

首節澳洲就展現外線火力，三分球6投4中，反觀美國隊卻是完全熄火，三分球6投0中，還出現5次失誤，只能淪為單打獨鬥。杜蘭特這一節拿到8分，英格斯（Joe Ingles）和艾克森（Dante Exum）則是合拿12分，美國隊陷入18：24的落後。

美國男籃97：78逆轉戰勝澳洲男籃。（路透）

進入第二節，美國隊進攻狀態依然沒有改善，防守端更是擋不住澳洲的內外結合，比分一下子落後達15分之多。但杜蘭特力挽狂瀾，美國隊回敬一波攻勢，上半場結束追到僅差3分。上半場比賽，兩隊的三分球表現宛如天壤之別，美國隊13投僅2中，澳洲則是15投7中，成了雙方比分差距關鍵所在。

前兩節轟出15分的杜蘭特，第三節再度啟動，率隊轟出12：0的攻勢，一口氣超前比分；加上防守強力施壓，導致澳洲攻勢停滯，單節只得到10分。美國隊本身打開外線且空間也拉開的情況下，這一節投進4記三分球，不斷轟炸對手籃框，三節打完反而已經拉開到19分差。

第四節美國隊持續猛攻，差距拉大到20分以上。澳洲雖然試圖追趕，但在無望企及的情況下，也把主力換下場，為之後的銅牌戰做準備。

除了杜蘭特的無差別攻擊外，布克（Devin Booker）10投7中包括三分球5投3中，攻下20分3籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）11分8籃板8助攻，米道頓（Khris Middleton）11分；泰托姆（Jayson Tatum）9分3籃板2助攻2阻攻，頻頻上演灌籃秀的拉文（Zach LaVine）也是9分3籃板2抄截。

澳洲以米爾斯的15分為最高，艾克森12分，蘭德爾（Jock Landale）11分6籃板，英格斯9分，凱伊（NIC Kay）7分。