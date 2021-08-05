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東奧／打贏德國 香港桌球女團摘銅創歷史

體育新聞組／綜合報導
圖為港隊杜凱琴／李皓晴雙打賽事。（新華社）
圖為港隊杜凱琴／李皓晴雙打賽事。（新華社）

東京奧運5日桌球女子團體銅牌戰，香港對陣德國，在先輸一場雙打的情況下，隨後連勝三場單打，蘇慧音獨得兩分，香港總比分3：1逆轉德國隊獲得季軍，這也是香港女隊首次獲得奧運獎牌。

第一場雙打爭奪，杜凱琴／李皓晴迎戰單曉娜／索爾佳。在11：8先贏一局的情況下，杜凱琴/李皓晴未能控制住局面，單曉娜／索爾佳成功反撲，第二局以11-5拿下第三局11：7勝出，第四局在雙方膠著到13平後，連得2分以15：13拿下，連扳三局為德國隊先得1分。

第二場單打較量，蘇慧音面對德國削球手韓瑩。首局10平後蘇慧音連得2分以12：10獲勝，第二局韓瑩11：9扳回一局。第三局蘇慧音把握住關鍵分，以11：9又贏一局。第四局蘇慧音再接再厲，以11：7拿下韓瑩，港隊扳平比分。

香港桌球女團奪得銅牌。（路透）
香港桌球女團奪得銅牌。（路透）

第三場單打爭奪，杜凱琴前兩局以11：5和11：9拿下。第三局索爾佳加強反擊，一度緊追不捨，不過杜凱琴還是控制住局面，以11：9獲勝直落三局，香港隊總比分反超。

第四場單打對決，蘇慧音面對單曉娜，首局兩人打到10平，蘇慧音連取2分以12：10拔得頭籌。第二局蘇慧音以13：11拿下。第三局蘇慧音一路大比分領先，以11：7獲勝直落三局，為香港鎖定勝局。

港隊創下女子隊在奧運桌球賽事中最佳成績，教練李靜成為香港首人以運動員及教練身分獲得奧運獎牌；總教練陳江華則繼2004年雅典奧運李靜/高禮澤的男雙銀牌後，帶來第二面奧運獎牌。

東京奧運 香港 德國

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