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東奧女籃／倒數16秒外線逆轉 日本1分之差闖4強

體育新聞組／綜合報導
美國女籃史都華攻下全場最高23分。（路透）
美國女籃史都華攻下全場最高23分。（路透）

東京奧運籃球女子八強戰，美國隊碰上澳洲，一開場就展現出強悍實力，上半場打完就領先超過20分，最終美國隊就以79：55擊敗澳洲，晉級四強，也將奧運連勝紀錄推進到53場。另一場比賽，地主日本隊在林咲希最後16秒飆進致勝三分球領軍下，驚險以86：85逆轉比利時隊，隊史首闖四強。

本場比賽美國隊三名主力得分皆上雙，史都華（Breanna Stewart）攻下全場最高23分，並有5籃板3助攻1抄截2阻攻的全面表現。格林納 (Brittney Griner）則是攻下全場次高的15分，外帶全場最多的8籃板，同時也有2抄截2阻攻的成績。薇爾森（A'ja Wilson）則是僅上場15分鐘就高效砍下10分4籃板。

史都華賽後表示，「我們想在攻防兩端都掌握節奏，因為截至目前為止，我們在剛開賽狀況都不太好。不過這是四強賽，是一戰生死的比賽」。

美國隊四強賽將對上塞爾維亞。塞爾維亞稍早在末節翻盤中國隊，以7分之差拿下四強門票。

另一場比賽，日本隊面對初闖奧運的比利時，日本三節打完還落後7分，但第四節縮小比數，林咲希的驚天一擊更終結比利時驚奇之旅。

林咲希賽後表示，受限比利時嚴防，她曾因連三次出手不進沮喪，但告訴自己「保持耐心」，讀秒階段果然等到機會；她先假動作晃過防守者，帶一步後投進弧頂三分球，全場9分都是來自外線的她說：「我祈禱著進球，出手前的運球沒想太多，是自然而然的反應。」

日本四強賽將碰上法國隊。

日本女籃隊（右）首闖奧運四強賽，球員開心大叫，比利時隊球員掩面難過。（路透）
日本女籃隊（右）首闖奧運四強賽，球員開心大叫，比利時隊球員掩面難過。（路透）

東京奧運 美國 日本

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