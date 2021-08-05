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東奧／等了13年、摘了脾臟 巴西古尼雅女子10公里馬拉松泳賽奪金

體育新聞組／綜合報導
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。（歐新社）
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。（歐新社）

巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。這也是巴西第一次在奧運這個項目獲得金牌。

中央社報導，29歲的古尼雅是國際公認的公開水域游泳好手，獲獎無數，包括2019泛美運動會金牌、世界錦標賽5面金牌、國際游泳總會（FINA）世界馬拉松游泳系列25面金牌，還不包括銀牌和銅牌。

古尼雅出生於巴西東北部巴伊亞州首府薩爾瓦多（Salvador），2歲開始游泳，16歲參加2008北京奧運獲得第5名，2016里約奧運第10名。古尼雅從未隱瞞這兩次奧運的成績對她帶來巨大的挫折。

另據新京報報導，事實上，在2016年初她的身體就出了問題，但為了奧運她一直堅持。2017年2月醫生說她的身體問題來自免疫系統，血小板很低，要想重獲健康必須手術。

為了繼續比賽，為了再戰一次奧運會，她摘掉了脾臟，還更換了教練。

巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子1...
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。（歐新社）

如今這一切將如過眼雲煙，古尼雅4日在東京奧運以1小時59分30.8秒完賽拿下金牌，實現人生夢想。

中央社報導，古尼雅在比賽結束後接受巴西媒體訪問，感謝所屬俱樂部Unisanta、家人和女友的支持，指稱2016里約奧運只獲得第10名，令自己十分難過與懊惱，但過去五年學會了快樂，學會了只要高興地做自己喜歡做的事，一切都會變得美好。

古尼雅的教練波森提（Fernando Possenti）說，他和古尼雅都是完美主義者，為了參加東京奧運遠赴西班牙集訓，進行心理諮詢，每周有10次游泳訓練、4次體能訓練和2次物理治療，因為他們不接受做得好，而是一定要完美；日本的比賽將為古尼雅帶來海水溫度高和深度低的挑戰。

巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，左）4日在東京奧運女子1...
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，左）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，受到澳大利亞第三名選手的祝賀。（歐新社）

2016里約奧運，另一位巴西游泳女將奧琪瑪特（Poliana Okimoto）在馬拉松泳賽獲得銅牌。當時自己雖然沒有登上領獎台，古尼雅仍為奧琪瑪特喝采。現在古尼雅終於贏得夢寐以求的金牌，寫下她在巴西奧運史上的篇章。

東京奧運還未結束，但隨著古尼雅的勝利，巴西女運動員已打破在單屆奧運獲得金牌和獎牌的紀錄，迄今已獲得7面獎牌，包括3面金牌、2面銀牌和2面銅牌。女子拳擊60公斤級選手費瑞拉（Beatriz Ferreira）已晉級四強準決賽，所以至少還有一面獎牌。

巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子1...
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。（歐新社）

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