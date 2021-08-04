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東奧／日本女籃闖4強寫新猷 町田瑠唯：眼淚先留著

特派記者曾思儒／東京即時報導
日本女籃闖4強寫新猷。美聯社
日本女籃闖4強寫新猷。美聯社

前一場傳出平奧運紀錄的15助攻，日本女籃隊先發後衛町田瑠唯今天8強賽再送出14次助攻，包括讀秒階段傳給林咲希飆進致勝三分彈的關鍵助攻，聯手助隊以86：85險勝比利時隊，不但是4強唯一亞洲代表，更將隊史最佳的第5名成績往前推進。

比賽蜂鳴聲響起當下，日本球員彼此擁抱，許多球員落下眼淚，但不包括町田瑠唯，另攻下10分的她笑說：「我沒有哭，還有下一場，所以眼淚先預留著了。」

身高僅162公分的町田瑠唯，在吉田亞沙美退役後接下日本後場指揮官重任；東京奧運前禁區大將渡嘉敷來夢因右膝十字韌帶斷裂沒能與會，團隊仍一步步朝金牌目標邁進，她認為少了渡嘉敷來夢的確影響高度，「但是換個角度想，我們達成了這樣成員才能打出的球，應該要有信心，我覺得每個人都很清楚知道自己的責任，是一個團隊在運作。」

日本隊中最資深的高田真希，今天上場36分鐘是全隊最高，攻下日本次高19分的她也說，每名球員在團隊中各司其職，像三分球就是林咲希任務，「我們以團隊的方式獲勝，這也增加我們的信心，能進入前所未有的4強不管是身為球員或個人都意義非凡。」

東奧旅程還有最後兩戰，町田瑠唯強調，目標仍是金牌，要專注在接續每一場比賽，眼淚也先留著，「目標還沒達成，先朝向那個目標，努力下場比賽。」

東奧女籃4強賽6日登場，尋求7連霸的美國隊先碰塞爾維亞，日本再和法國爭另張金牌戰門票。

法國的4強門票也拿得驚險，今天壓軸戰頂住西班牙反撲，最終以67：64收下勝利。

日本 東京奧運 美國

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