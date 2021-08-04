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東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

東奧／美國女籃24分輕取澳洲 4強戰碰塞爾維亞

記者黃耿誼／綜合外電報導
美國女籃奧運跨屆53勝。（歐新社）
美國女籃奧運跨屆53勝。（歐新社）

美國女籃4日在奧運8強賽中碰上澳洲，首節美國就展現出強悍實力，一開始很快就取得雙位數領先。到了第二節美國繼續拉開差距，上半場打完雙方分差已超過20分，最終美國女籃就以79：55打敗澳洲女籃，晉級四強，也將奧運連勝紀錄推進到53場。

本場比賽美國女籃三名主力得分皆上雙，史都華（Breanna Stewart）攻下全場最高23分，並有5籃板3助攻1抄截2阻攻的全面表現。格林納 (Brittney Griner）則是攻下全場次高的15分，外帶全場最多的8籃板，同時也有2抄截2阻攻的成績。薇爾森（A'ja Wilson）則是僅上場15分鐘就高效砍下10分4籃板。

賽後，本場表現出色的史都華說道：「我們想在攻防兩端都掌握節奏，因為截至目前為止，我們在剛開賽狀況都不太好。不過這是四強賽，是一戰生死的比賽。」

在小組賽時，美國女籃3場比賽皆在首節落後。但本場比賽美國女籃只有在一開始2比5時處於落後，之後史都華連得7分，並率領美國女籃打出一波19：1的攻勢，早早就將比數拉開。

在取得勝利後，美國女籃四強賽對手將會是塞爾維亞女籃。稍早前，塞爾維亞女籃在末節翻盤中國女籃，以7分之差拿下四強門票。

美國 澳洲 奧運

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