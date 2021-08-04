東奧／拳擊4強戰止步 台女將黃筱雯含淚拿銅牌

拳擊好手黃筱雯今天在東京奧運女子51公斤級四強戰不敵土耳其對手，以銅牌作收，賽後黃筱雯忍不住流下淚來。(特派記者余承翰／東京攝影)

中華隊拳擊「刺」客黃筱雯今天出賽，在東京奧運 女子51公斤級四強戰爭奪獎牌成色，面對土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu），首回合喪失主動進攻優勢，最終以0：5落敗，只能銅牌作收。

第1回合，恰基羅格魯靠著速度優勢，近身攻擊又迅速後撤，讓黃筱雯無法有效攻擊，幾次攻擊試探也被對手閃過，未能有效打擊，被恰基羅格魯取得5個評審給予滿分10分評價。

第2回合黃筱雯更積極進攻，遇到對手纏鬥就近身互毆，雙方有來有往，黃筱雯獲得2個10分，但仍是對手占優。

拳擊好手黃筱雯（左）今天在東京奧運女子51公斤級四強戰不敵土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu）（右），以銅牌作收。(特派記者余承翰／東京攝影)

第3回合，黃筱雯更想扳回局面，反而被對手幾次重擊，雖將對手擊倒在地，但未造成太大傷害，最後一回合被對手取得5個10分，五個裁判的總分上，黃筱雯以0：5落敗。

黃筱雯從12歲開始接觸拳擊，曾拿下2018年雅加達亞運女子57公斤級銅牌、2019年拳擊女子54公斤級世錦賽冠軍，為了參加奧運，減重 參加51公斤級，恰基羅格魯則是2019年世錦賽51公斤級銀牌。

奧運拳擊賽制採取不舉辦銅牌戰，避免選手不必要的受傷，因此兩場四強戰的落敗方將並列銅牌，獲勝者在7日再拚金牌。