東奧／最年輕奪牌紀錄 12歲少女滑板「溜」到銀牌

12歲開心那創下本屆奧運年紀最小奪牌紀錄。（路透）

東京奧運 滑板項目今天進行公園賽決賽，日本 包辦金、銀牌，19歲的四十住櫻以60.09分奪金；值得一提的是，以59.04分奪下銀牌的開心那更是只有12歲，不但創下本屆奧運年紀最小奪牌紀錄，也成為日本代表團在歷屆奧運最年輕奪牌選手。

滑板是本屆奧運新增運動種類，男、女子組分成街式賽和公園賽，共有4面金牌，日本橫掃各國，已奪下3金，明天將進行男子公園賽。

日本包辦金、銀牌，銅牌則是英國13歲少女。（路透）

今天女子公園賽又是「小朋友」的戰爭，以56.47分獲得銅牌的布朗（Sky Brown）只有13歲，同樣寫下英國 在夏季奧運最年輕選手紀錄，日本另一名選手岡本碧優53.58分名列第4，也是15歲的青少女。

本屆奧運最年輕選手是敘利亞桌球女將莎莎（Hend Zaza），今年元旦剛滿12歲（2009年1月1日出生），開心那（2008年8月26日出生）是年紀第2小，從5歲就開始接觸滑板，最大目標是為日本奪下獎牌，今天完成心願笑得非常開心。

奧運史上最年輕奪牌紀錄是希臘體操選手倫茲拉斯（Dimitrios Loundras），他在1896年雅典奧運體操賽奪下銅牌時只有10歲。

國際奧會未對參賽選手的年紀全面設定下限，不過在個人項目方面，體操選手必須年滿16歲、拳擊選手18歲以上，未對滑板設限的目的，主要是鼓勵更多年輕的選手投入比賽。