杜蘭特挺身 美男籃扳倒西班牙 苦戰晉四強

杜蘭特率美國男籃戰勝西班牙，挺進四強。（新華社）

第二節一度面臨十分落後，美國 男籃夢幻隊「一哥」杜蘭特（Kevin Durant）展現存在感，全場攻下29分，帶領美國以95比81擊敗西班牙隊，挺進東京奧運 男籃賽四強。

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上半場在三分線上17投4中，成為美國陷入苦戰的主因，在落後分數達到十分時，美國在接下來九分鐘打出36比10攻勢，自此掌握戰局，團隊外線在下半場投15中9。

杜蘭特表示，「那是很大的激勵，我們不想帶著雙位數落後進入下半場，我們知道面對西班牙，我們絕不會想落後那麼多。」

隊友讚揚杜蘭特挺身而出的表現，格林說：「他在我們需要他時打了出來。」杜蘭特攻下29分有13分是在第三節取得，西班牙魯比歐則攻下全場最高38分。

美國贏球後挺進四強，杜蘭特對球隊前程抱持樂觀，「我們現在處於有利位置，球員也開始理解自己扮演的角色，開始對團隊感到舒服。」

杜蘭特已經手握奧運雙金，本屆仍披上國家隊戰袍，他的目標沒有改變過，賽後霸氣說：「對我們來說，目標就是金牌。」安東尼是史上唯一握有三面奧運男籃金牌的球員，杜蘭特期望能在本屆成為第二人。

美國、西班牙為FIBA世界排名前二的隊伍，雙方從2004年起共五度在奧運八強以後的賽事交手，美國取得五戰全勝，平均勝分9.2分。