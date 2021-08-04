制霸女子短跑 湯普森連2屆包辦雙金
牙買加好手湯普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）在東京奧運奪下百米金牌後，3日又在女子200公尺以21秒53奪冠，寫下衛冕雙金的空前奧運紀錄，也是唯一一名贏得個人奧運4金的女子田徑選手。
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湯普森-赫拉是2016年里約奧運女子100公尺和200公尺的金牌得主，這次又以史上第二快的成績，拿下個人第4面金牌。
納米比亞選手姆波馬（Christine Mboma）以21秒81鍍銀，美國隊湯瑪絲（Gabby Thomas）以21秒87奪得銅牌。
湯普森-赫拉的成績是史上第二快，僅次於已故美國「花蝴蝶」喬伊娜（Florence Griffith Joyner）在1988年漢城（現改名首爾）奧運締造的世界紀錄21秒34。
另外，在女子800公尺項目決賽，19歲田徑天才阿辛‧穆（Athing Mu）3日表現絕佳，起跑後一路領先至終點，最後以1分55秒21摘金，打破美國紀錄，成為逾半世紀以來第一位獲此殊榮的美國人。
同樣19歲的英國好手霍奇金森（Keely Hodgkinson）以1分55秒88鍍銀，美國隊羅傑斯（Raevyn Rogers）以1分56秒81奪銅。
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