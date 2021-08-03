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沃霍爾400米跨欄進45秒 史上第一人 銀銅得主也破奧運

體育新聞組╱綜合報導
挪威好手沃霍爾再度改寫世界紀錄，創下驚人成就。（新華社）
挪威好手沃霍爾再度改寫世界紀錄，創下驚人成就。（新華社）

東京奧運田徑男子四百公尺跨欄決賽3日上演史詩級對決，產生一個世界紀錄、三個洲際紀錄、五個國家紀錄，拿下金牌的挪威好手沃霍爾（Karsten Warholm），更將自己一個月前創下的世界紀錄從46秒70推進到45秒94，成為史上首位跑進45秒的選手。

影音來源：YouTube

年僅25歲的沃霍爾，7月1日剛在奧斯陸刷新男子田徑史上最難打破的400公尺跨欄世界紀錄，將美國選手楊恩高懸29年的46秒78送入歷史；3日奧運決賽，沃霍爾在美國好手班傑明同場較勁的刺激下，以45秒94率先抵達終點，相隔一個月又兩天，就再一次打破世界紀錄，且還一口氣進步了0.76秒，成為首位跑出45秒的選手。

對於創下不可思議的成績並拿下奧運金牌，沃霍爾說：「這真的太瘋狂了，毫無疑問是我人生最重要的時刻。雖然在訓練時，教練一直告訴我，只要拿出完美的表現，是有可能達成（跑出45秒），但這還是很難以想像，因為這是一個巨大的障礙，是連做夢都想不到的障礙。」

挪威好手沃霍爾再度改寫世界紀錄，創下驚人成就，他本人也露出不敢相信表情。（路透）
挪威好手沃霍爾再度改寫世界紀錄，創下驚人成就，他本人也露出不敢相信表情。（路透）

排名第二的班傑明與第三的巴西桑多斯，也跑出了破奧運紀錄的46秒17、46秒72，仍無緣奪金，班傑明賽後難掩失望，他說：「如果你賽前跟我說，我跑出46秒17還會輸，我可能會揍你一頓，並叫你滾出我的房間。」

根據統計，在男子田徑史上400公尺競賽，要到1948年才有人突破到46秒內，現今世界紀錄43秒03，也僅比沃霍爾的世界紀錄快了2.91秒，沃霍爾卻必須在這400公尺中多跨過10座欄架。

挪威好手沃霍爾再度改寫世界紀錄，創下驚人成就。（歐新社）
挪威好手沃霍爾再度改寫世界紀錄，創下驚人成就。（歐新社）

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