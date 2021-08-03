東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國

澳洲男籃老將米爾斯(中)帶領隊伍以97比59大勝阿根廷，戰績全勝，下場對上美國。(美聯社)

澳洲 男籃老將米爾斯今晚在東京奧運 八強賽攻下18分，加上全隊下半場打出一波25比0凌厲攻勢，終場97比59大勝阿根廷，成為最後一支晉級四強的勁旅，四強將面對衛冕軍美國 。

澳洲首節被阿根廷砍下22分，但第二、三節合計只讓對手拿到26分，前三節結束以60比48比領先阿根廷12 分。

阿根廷在第三節尾聲至第四節連續11次投籃不進，使得澳洲在末節進行到一半時領先差距拉大到31分，最終就以97比59大勝。

阿根廷41歲奧運五朝元老史科拉（Luis Scola）僅拿下7分，但在終場前51.4秒離場時，現場人士紛紛鼓掌致敬，連澳洲球員也不例外。史科拉仍未表明是否繼續代表國家隊參賽。

除了米爾斯（Patty Mills）的18分，塞波爾（Matisse Thybulle）及藍戴爾（Jock Landale）分別為澳洲貢獻12分，殷格斯（Joe Ingles）11分，凱伊（Nick Kay）則有10分進帳。

本屆未嘗一敗的澳洲男籃，迄今未曾在奧運或世界盃拿過一面獎牌，不過該隊將於5日四強戰對決美國，為首面獎牌奮戰。澳洲上月曾在熱身賽擊敗美國，但過去在奧運或世界盃對美國戰績為0勝15敗。