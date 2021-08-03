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田徑／前一次破世界紀錄花29年 沃霍爾這次僅花1個月

記者劉肇育／綜合報導
沃霍爾奪金後興奮到撕開衣服。(美聯社)
沃霍爾奪金後興奮到撕開衣服。(美聯社)

東京奧運男子400公尺跨欄決賽今天上演史詩級對決，上月才剛以46秒70打破高懸29年世界紀錄寶座的諾威好手沃霍爾（Karsten Warholm），今天一口氣將世界紀錄推進到45秒94，短短一個月就進步了0.76秒，也創下男子400公尺跨欄自1975年改採取電子計時器後，最快打破世界紀錄也是進步幅度最大的一次。

年僅25歲的沃霍爾，今年是他生涯第二度站上奧運舞台，在5年前的里約奧運上，年僅20歲的他就順利跑進準決賽，但最終以48秒81的成績止步，不過接下來幾年他的成績突飛猛進，並在2019年8月底與美國選手班傑明（Rai Benjamin）一同跑出47秒內的成績，成為繼原世界紀錄保持人楊恩（Kevin Young）和卡達桑巴（Abderrahman Samba）後，史上第3、4位跑進47秒內的選手。

今年東京奧運前沃霍爾與班傑明也展現出絕佳狀態，其中班傑明在6月26日於美國尤金舉行的賽事中先跑出46秒83的歷年第二傑成績，僅次於楊恩的世界紀錄46秒78，不過5天後沃霍爾就在奧斯陸跑出46秒70的成績，改寫了高懸29年的世界紀錄。

在打破世界紀錄時沃霍爾就直言，有好的對手是自己成績能不斷往前推進的主因，而他口中的好對手正是僅比他小一歲的班傑明，沃霍爾說：「能夠成為第一位打破楊恩紀錄的人真的很特別，我知道大家已經花很長一段時間想要打破世界紀錄，我要向我所有的競爭對手致意。」

今天兩人也在一路競爭下，最終分別跑出45秒94和46秒17雙雙改寫世界紀錄和奧運紀錄的成績，而沃霍爾更是在短短1個月就將世界紀錄往前推進了0.76秒，創下男子400公尺跨欄自1975年改採取電子計時器後，最快打破世界紀錄也是成績進步最多的一次。

除了沃霍爾繼續保持世界紀錄外，今天拿下銀牌和銅牌的班傑明、巴西桑多斯（Alison Dos Santos），也以46秒17和46秒72分列史上第2、3傑，讓今年東京奧運男子400公尺跨欄決賽，注定要在田徑史上留名。

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