田徑／前一次破世界紀錄花29年 沃霍爾這次僅花1個月

東京奧運 男子400公尺跨欄決賽今天上演史詩級對決,上月才剛以46秒70打破高懸29年世界紀錄寶座的諾威好手沃霍爾(Karsten Warholm),今天一口氣將世界紀錄推進到45秒94,短短一個月就進步了0.76秒,也創下男子400公尺跨欄自1975年改採取電子計時器後,最快打破世界紀錄也是進步幅度最大的一次。

WORLD RECORD‼️



Norway's Karsten Warholm breaks his OWN world record to win gold in the men's 400m hurdles and @TeamUSA's Rai Benjamin wins the silver. #TokyoOlympics



📺 NBC

💻 https://t.co/ZOFdXC4e4u

📱 NBC Sports App pic.twitter.com/lPSNrv2Qoo