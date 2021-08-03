桌球男團／重演倫敦奧運對決 台惜敗德 莊智淵最後一戰

林昀儒（右）第二點單打進行時，莊智淵（左）在休息時提醒。特派記者余承翰／東京攝影

東京奧運 桌球男團8強賽，中華男桌隊挑戰第2種子德國 隊，在世界第6的林昀儒獨拿2點下，將戰局逼到決勝局，由「五朝元老」莊智淵和奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）重演2012年倫敦 奧運的銅牌戰對決，最終仍由奧恰洛夫拿下勝利，率德國辛苦挺進4強，明天將和地主日本對決。

團體賽採5點3勝制，第一點雙打，後四點單打，每場都是5局3勝；第一點中華隊由前世桌賽男雙冠軍組合莊智淵搭檔陳建安，碰法蘭西斯卡（Patrick Franziska）／波爾（TimoBoll），中華隊第一局雖沒拿下分數，但第二局打出3：0開局，並以11：6扳平局數；第三局德國組合2：5下連拿6分，陳建安突擊止血，中華隊一度追到6：9，仍以6：11讓出局數。

第四局換中華隊打出5：0開局，德國連追3分，中華隊靠莊智淵兩次反拍得手維持優勢，但10：8時錯過2個局末點，反讓德國組合連拿4分，以12：10逆轉拿下第一點勝利。

第二點單打由世界排名第6的林昀儒碰世界第8的奧恰洛夫，上演男子個人賽的銅牌戰再對決；第一局林昀儒先取得5：2領先，但被奧恰洛夫三度追平，又錯失1個局末點，反讓奧恰洛夫以12：10逆轉先下一城；第二局戰況仍膠著，奧恰洛夫先取得10：9局末點，這次換林昀儒瓦解危機，並在第3個局末點以14：12扳平局數。

第三局林昀儒5：6落後下喊出暫停，恢復比賽後連拿3分，以11：7取得局數「聽牌」優勢；第四局林昀儒先打出3：0開局，但奧恰洛夫再度反超，林昀儒雖兩度瓦解對手局末點，但自己一次機會也沒把握，讓奧恰洛夫以14：12將戰局逼近決勝第五局。

決勝局林昀儒5：6落後下連拿2分，奧恰洛夫雖出現彈網進的幸運球，林昀儒穩住陣腳連拿4分，以11：7拿下五局大戰勝利，將點數1：1扳平。

第三點由世界第70的陳建安碰世界排名10的40歲老將波爾，小安第一局長檯對拉沒能佔上風，以4：11讓出首局，第二局局數同樣是4：11，第三局波爾再以11：6拿下，點數取得「聽牌」優勢。

第四點由林昀儒對決世界排名第16的法蘭西斯卡，林昀儒11：9拿下首局，第二局再瓦解法蘭西斯卡2個局末點，以13：11逆轉拿下，第三局再以11：6收下，戰局進入決勝第5點。

世界第16的莊智淵壓軸戰和奧恰洛夫重演2012年倫敦奧運的銅牌戰對決，當時落敗的莊智淵，第一局從1：5追到6：6，但接續5分就被奧恰洛夫拿了3分，瓦解一個局末點下仍以8：11讓出首局；第二局奧恰洛夫先取得10：8局末點，莊智淵瓦解一個後奧恰洛夫喊出暫停，恢復比賽後拿下關鍵分數，以11：9取得局數「聽牌」優勢。

第三局莊智淵開局0：3落後下喊出暫停，恢復比賽後雖兩度追到1分差，但奧恰洛夫連續得分拉開領先，取得10：4「賽末點」，莊智淵雖瓦解3次危機，但最終接發球掛網，以7：11結束比賽。