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東奧／女子200公尺 百米冠軍又摘金 美國湯瑪絲得銅

東奧／110米跨欄 中華隊陳奎儒傷後復出跑進準決賽

特派記者曾思儒／東京即時報導
陳奎儒（左二）在東奧男子110公尺跨欄預賽登場。特派記者余承翰／東京攝影
陳奎儒（左二）在東奧男子110公尺跨欄預賽登場。特派記者余承翰／東京攝影

身為中華田徑隊第4位東京奧運出賽的選手，陳奎儒今天在110公尺跨欄跑出個人本季最佳的13秒53，以擇優進入明天準決賽，成為37年來第一人，也差點逼出他眼淚。

陳奎儒去年11月全大運時起跑受傷，右小腿筋膜撕裂的傷勢讓他休息兩個多月，談到傷後復出忍不住紅了眼眶的他說：「受傷回來，給自己太多壓力，畢竟從2019年開始自己目標就是在這裡，受傷回來，也不知道能不能站在這邊跑這一趟。」

陳奎儒（左二）在東奧男子110公尺跨欄預賽登場。特派記者余承翰／東京攝影
陳奎儒（左二）在東奧男子110公尺跨欄預賽登場。特派記者余承翰／東京攝影

今天陳奎儒在第4組第3道出賽，與中國好手謝文駿、地主好手泉谷駿介同組，13秒53的成績排分組第5，雖沒能直接以分組前4晉級準決賽，不過靠擇優晉級，成為1984年洛杉磯奧運吳清錦後，中華田徑隊第一位110公尺跨欄跑進準決賽的選手。

成為中華田徑隊第一位跑進東奧準決賽的選手，陳奎儒卻對第一趟表現很不滿意，「熱身狀況是好的，前段跑出去覺得速度好，想要加快些速度，欄架和欄架間的細節沒有做很好。」他強調自己目標不只是準決賽，而是跑進決賽，「今天晚上趕快和教練討論第一趟沒有做到的地方，明天準決賽再拚一趟。」

陳奎儒感性說，從小到大自己成績都不是最好的一位，「我很把握每場能參加的賽事，每場都想跑到最好。」

110公尺跨欄總決賽共3組，陳奎儒排在第2組第2道，美東時間今晚10點08分登場。

陳奎儒（右一）在東奧男子110公尺跨欄預賽登場。特派記者余承翰／東京攝影
陳奎儒（右一）在東奧男子110公尺跨欄預賽登場。特派記者余承翰／東京攝影

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