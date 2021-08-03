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東奧／拜爾絲平衡木拿下銅牌 中國隊金包銀

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東奧／拜爾絲平衡木拿下銅牌 中國隊金包銀

體育新聞組／綜合報導
拜爾絲摘銀牌。（Getty Images）
拜爾絲摘銀牌。（Getty Images）

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）在東京奧運3日的女子平衡木決賽以14.000分奪得銅牌，這也是拜爾絲在本屆奧運的第一面個人獎牌；中國管晨辰以14.633成績拿下金牌，銀牌則是中國唐茜靖奪得。

拜爾絲的隊友李蘇妮(Suni Lee)在平衡木決賽的分數排第五名。

24歲的拜爾絲上屆參賽在里約抱回4金1銅，2013年起只要出戰世錦賽全能項目就是金牌，本屆自然也是備受矚目的超級巨星，卻在首日的團體跳馬失利後連續退賽。

拜爾絲、李蘇妮。（Getty Images）
拜爾絲、李蘇妮。（Getty Images）

拜爾絲因心理健康問題，陸續退出團體、個人全能、跳馬、高低槓、地板項目，僅剩賽事只有平衡木決賽。

雖然拜爾絲退出多項賽事，但隊友依舊非常爭氣，美國拿下團體銀牌後，李蘇妮奪下全能金牌，使美國完成五連霸；史金納(Mykayla Skinner)頂替拜爾絲出戰跳馬決賽奪銀；隨後李蘇妮也拿到高低槓銅牌，潔德.卡瑞(Jade Carney)則在地板奪金，所有女子項目的頒獎台，都有美國隊的身影。

拜爾絲在體操賽事最後一天回歸，卡瑞說：「她讓我感到很驕傲，今年奧運她飽受許多起伏，很高興看到她能出戰平衡木決賽。」

拜爾絲 東京奧運 美國

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