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東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

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東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國男籃以95：81擊敗西班牙，挺進四強。（路透）
美國男籃以95：81擊敗西班牙，挺進四強。（路透）

東京奧運男籃八強戰，美國男籃以95：81擊敗西班牙，挺進四強，杜蘭特（Kevin Durant）3日貢獻全隊最高29分。

第二節一度落後11分的美國隊，在杜蘭特找回手感的火力帶動下，第三節發動強攻，逐漸拉開比分。杜蘭特17投10中，其中三分球7投4中，轟下29分4助攻2抄截，里拉德得到11分4籃板4助攻，泰托姆進帳13分，哈勒戴（Jrue Holiday）12分5籃板3助攻，拉文（Zach LaVine）得到10分，布克（Devin Booker）9分9籃板5助攻3抄截。

加上今年奧運8強賽在內，從2004年開始，美國隊與西班牙已經連續5次在奧運正面對決，這5次都是由美國隊勝出，其中包括2008年和2012年兩度在金牌戰碰頭。

首節魯比歐（Ricky Rubio）8投5中，獨拿13分，幫助球隊咬住比分；進入第二節，羅德里戈茲（Sergio Rodriguez）發揮拿下10分，厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）則是持續在籃下逞兇，加上美國隊外線失準，西班牙一度拉開11分差。但美國隊加強防守，最後3分多鐘只讓對方拿到3分，杜蘭特連拿5分，讓雙方上半場打完形成43比43平手。

上半場得到12分的杜蘭特在第三節找回感覺，轟進3記三分球，攻下13分，帶動球隊一陣猛攻，一口氣取得16分差；然而就在杜蘭特退場休息後，美國隊進攻又陷入亂流，羅德里戈茲和厄南戈梅茲聯手又把差距縮小到6分。

里拉德（Damian Lillard）第四節之初先拿5分，泰托姆（Jayson Tatum）補上2記三分球，將差距擴大到兩位數。美國隊掌握住比賽節奏，順利收下比賽。

魯比歐全場20投13中，包括三分球7投4中，狂攻38分4籃板2助攻，羅德里戈茲16分，厄南戈梅茲10分10籃板3助攻3阻攻。

加索兄弟（Pau Gasol & Marc Gasol）明顯老化難以跟上比賽，上場時間都低於10分鐘，兩人均沒有分數進帳。

美國 東京奧運

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