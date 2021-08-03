東奧棒球／10局再見安打 日本逆轉勝美國

東京奧運棒球賽日本隊對上美國隊，日本隊派出投手田中將大先發。（記者蘇志畬／攝影）

東京奧運 棒球複賽第二輪，地主日本 對與美國 隊2日交鋒。日本隊派出王牌田中將大主投3.2局失3分，兩隊酣戰到延長賽，最終由日本捕手甲斐拓也在突破僵局制10局下敲出再見安打，助球隊7：6戰勝美國隊，擠進準決賽，下一場將面對強敵南韓隊。

田中將大前3局未失一分，日本隊以2：0領先，卻在4局遇到亂流，三振之後連續被四人上壘，包括弗瑞茲爾（Todd Frazier）、卡洛茲佛利（Mark Kolozsvary）的安打，丟掉2分被追平。

田中將大再飆三振，然而卻遭艾倫（Nick Allen）敲出二壘打，再丟1分後，教練團上場關切，隨後將他換下場，總計3.2局被敲6支安打，有6次三振、1次保送、1次觸身，丟掉3分皆是責失。

4局下，日本隊坂本勇人的二壘打將比數追平。然而5局上登板的青柳晃洋卻提油上場，被美國隊連敲四支安打，包括卡薩斯（Triston Casas）的一發逆轉三分砲，比分拉開到6：3。

5局下，日本隊靠著鈴木誠也陽春砲、菊池涼介適時安打，將比數追到1分差。

9局下，日本隊鈴木誠也先遭到保送，隨後淺村榮敲出右外野一壘安打，將鈴木誠也送上三壘，不過柳田悠岐接著擊出滾地球，讓鈴木誠也衝回本壘得分，助日本6：6追平。

比賽來到延長賽，進入突破僵局制。10局上，美國隊無法得分。10局下，栗原陵矢成功犧牲推進，防守範圍縮小下，甲斐拓將球敲到右外野深處，形成再見安打，終場日本以7：6戲劇性逆轉獲勝。

勝出的日本將在4日準決賽對決南韓，落敗的美國則將進入雙敗淘汰制復活賽，若要爭取金牌，接下來不能再輸任何一場。