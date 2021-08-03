東奧／上午1500米摔跤 她晚上5000米奪金

荷蘭哈桑（前）在東奧女子1500公尺預賽被肯亞選手波及慘摔。（路透）

荷蘭女將哈桑2日成為田徑賽場上的一號女主角，上午先在1500公尺預賽跑出戲劇性逆轉，保住爭金機會，晚上續戰5000公尺，以14分36秒79摘金，生涯第一面獎牌就以最美的成色入手。

28歲的哈桑出身衣索比亞，在15歲時以難民身分來到荷蘭，5年後取得荷蘭國籍，她是2019年世界錦標賽1500、1萬公尺雙金得主，本屆參與1500、5000、1萬公尺，目標是三面金牌，如果全數跑進決賽，她將在本屆奧運 跑2萬4500公尺。

哈桑2日上午出戰1500公尺預賽，原本應該是小菜一碟，卻在最後一圈過彎時發生摔倒意外，她因為前方的肯亞選手摔倒被波及，跟著慘摔一跤，起身後「爆氣」加速度，連超11人以分組第一完賽，順利挺進準決賽。

哈桑坦言，「我當下也嚇到了，但馬上就意識到我不能停下來。」她也說並未因這一摔而受傷，「我不覺得會影響到我晚上的決賽。」

休息12小時後，哈桑再戰5000公尺決賽，同樣在最後一圈開全速甩開對手，生涯第一面奧運獎牌到手。

男子跳遠場上，22歲古巴 好手艾切瓦里亞先跳出8公尺41，遭希臘選手泰托尤最後1跳追平，兩人最佳成績相同，在比較次佳成績的情況之下，由泰托尤拿下金牌，艾切瓦里亞銀牌收場，心情一時無法平復，跪在地上痛哭。