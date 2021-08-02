東奧／400跨欄首進46秒 挪威好手摘金 美國銀恨

挪威沃霍爾（左）跨欄摘金，美國班傑明奪銀。（路透）

東京奧運 田徑賽事在日本 時間3日上午舉行男子400公尺跨欄決賽，其中7月初剛刷新高懸29年世界紀錄的挪威好手沃霍爾（Karsten Warholm），今天的決賽他與美國 班傑明（Rai Benjamin）一路拉鋸，最終跑出45秒94的佳績奪金，將他所保持的原世界紀錄46秒70一口氣向前推到46秒內，兩個月內兩度改寫世界紀錄。

今年東京奧運男子400公尺跨欄賽上演頂尖對決，包括沃霍爾、美國班傑明（Rai Benjamin）和卡達桑巴（Abderrahman Samba）三名生涯最佳成績在47秒內的頂尖好手，以及剛創下南美洲紀錄的巴西桑多斯（Alison Dos Santos）都順利挺進決賽。

在今天的決賽中沃霍爾與班傑明在比賽前段就取得領先，兩人在最後兩欄甚至是還一度保持平手，不過在跨過最後一欄後沃霍爾靠著最後直線加速拉開與班傑明的差距，最終以45秒94再度改寫世界紀錄，也創下新的奧運紀錄（原紀錄46秒78）。

沃霍爾的45秒94也是男子400公尺跨欄史上首度有選手跑進46秒內，而第二名的班傑明也有46秒17的佳績，也超越了沃霍爾在7月初所保持的46秒70原世界紀錄，而第三名的巴西桑多斯則有46秒72的成績同樣列入史上第三傑。