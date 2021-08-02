東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

中國 女排2日在東京有明體育館結束最後一場小組賽對決，面對小組實力最弱的阿根廷隊，中國女排以25：15、25：22、25：19連下三局，最終以2勝3負戰績排名小組第五，無緣晉級淘汰賽。這場比賽也是郎平指導的謝幕戰。賽後，女排選手集體90度鞠躬致謝郎指導，哭成一團。

中國女排以2勝3負戰績結束東京奧運 之旅。完場後中國女排球員排成一行，向這位傳奇90度鞠躬致謝，球員之後也逐一跟郎平相擁；李盈瑩、王媛媛等也忍不住情緒，瞬間哭成淚人，場面感動。郎平透露，球員都跟她說「對不起」。

郎平賽後說，這場球是年輕球員備戰巴黎奧運的開始，年輕人有無限可能，隊員們都在不斷成長。「希望不要太快忘記這屆奧運會，記住經驗和經歷，三年以後大展身手。」

郎平1995年首度擔任中國女排主教練，帶隊贏得亞特蘭大 奧運銀牌，但於1998年離任。2013年她第二度執起中國女排教鞭，一手發掘朱婷、張常寧、袁心玥等星級球員，也委任惠若琪做隊長，成就中國女排新「黃金一代」。

中國女排3:0勝阿根廷，但中國隊仍舊無緣小組出線。圖為比賽結束後，郎平擁抱隊員。 (中新社)

球隊先後贏得2016里約奧運金牌，也在2015及2019年贏得女排世界杯冠軍，8年轉眼過去，她賽後這段時間「非常精采」。

郎平還說，未來她很有可能在排球推廣等活動中繼續出現，盡己所能為推動國際排球發展做一些工作，一邊休息一邊做一些輕鬆的事情。「我很感謝我家人，那麼長時間容忍我投入到排球事業中，我會多珍惜和他們在一起的美好時光，也有很多朋友在等待我。」

她祝一班「女兒」一切安好，並希望她們繼續加油，好好備戰巴黎奧運；特別提到愛將朱婷跟李盈瑩。「李盈瑩很年輕，而且也很努力，她會有一個非常好的未來。朱婷的傷病有加重，之後會接受手術治療，這一年對她來說很難。可是年輕人有無限可能，隊員都不斷成長，希望這一屆奧運會她們不要太快忘掉，要記住經驗和經歷，3年後大展身手。」