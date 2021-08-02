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澳洲女泳將麥肯伊囊括4金3銅 全隊豐收凱旋

中央社東京2日綜合外電報導
澳洲游泳女將麥肯伊在東京奧運奪得4金3銅，躋身史上最偉大運動員之列。(美聯社)
澳洲游泳女將麥肯伊在東京奧運奪得4金3銅，躋身史上最偉大運動員之列。(美聯社)

澳洲游泳女將麥肯伊（Emma McKeon）在東京奧運奪得7面獎牌，包括4金，躋身史上最偉大運動員之列，她今天把功勞都歸於團隊和教練。澳洲泳隊即將歸國，為防疫仍須面對隔離。

法新社報導，27歲的麥肯伊毫無疑義地稱霸東京奧運女子游泳賽事，共獲4金3銅，以女子游泳選手單屆奧運奪牌數來說，已超越前東德選手奧托（Kristin Otto ）於1952年、美國選手考格琳（Natalie Coughlin）於2008年創下的6面獎牌紀錄。

麥肯伊在記者會上表示：「我的感覺和這裡其他人一樣，我們表現得很棒。」她的金牌隊友提特穆斯（Ariarne Titmus）、馬凱恩（Kaylee McKeown）、坎貝爾（Cate Campbell）等也出席了這場記者會。

麥肯伊說：「全隊都表現得很棒，我很樂意成為這個團隊的一分子。我很感激能來這裡，也感謝日本讓我們逐夢。」

麥肯伊也追平了女運動員在單屆奧運獲得最多獎牌的紀錄，與俄羅斯體操選手戈羅科夫斯卡婭（Maria Gorokhovskaya）在1952年創下的佳績並列第一。

被問到高處是否不勝寒時，麥肯伊表示：「說真的，我並不孤單。我有一整個團隊和教練支持我，這裡（記者會上）的每個人都與我同在，因為大家都是奧運獎牌得主，這很了不起。」

麥肯伊在50公尺自由式和100公尺自由式項目都以刷新奧運紀錄的成績奪金，另也在400公尺自由式接力和400公尺混合式接力抱回金牌。

她並在100公尺蝶式、800公尺自由式接力和男女400公尺混合式接力摘銅。

目前還不確定她是否續戰2024年巴黎奧運。麥肯伊對此不置可否，在4屆奧運拿下4金在內共8面獎牌的老將坎貝爾也未鬆口。

29歲的坎貝爾說：「我熱愛在泳池裡的每一分鐘，也很享受這麼多年來身為這個團隊的一分子，看著團隊成長，變成本週這樣一個勢不可擋、精銳盡出的強大陣容。」

「我還要細想一下，沉浸其中，避免在充滿情緒的時候做出任何人生重大決定。」

澳洲在東奧游泳賽事共拿下20面獎牌，但全隊不會大張旗鼓地歸國，而是要面臨14天強制隔離，以符合嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

澳洲泳隊這次摘下隊史最多的9金，總教練泰勒（Rohan Taylor）說，隔離很辛苦，但已安排相應措施和虛擬活動來幫助隊員度過這段時間。

提特穆斯在200公尺和400公尺自由式項目擊敗原本最被看好的美國選手雷德基（Katie Ledecky），抱回兩面金牌，她承認自己不是很喜歡強制隔離。

但她說：「這可能也是一個放鬆和反思的機會。相信頭幾天會不錯，我肯定會睡覺、看奧運。」

東京奧運 澳洲 游泳

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