田徑／1500公尺超狂逆轉後 哈桑同日再摘5千公尺金牌

上午才在女子1500公尺預賽狠摔一跤後上演驚天逆轉，荷蘭田徑名將哈桑(Sifan Hassan)晚上再戰5000公尺，跑出14分36秒79奪金。(美聯社)

上午才在女子1500公尺預賽狠摔一跤後上演驚天逆轉，荷蘭田徑名將哈桑（Sifan Hassan）晚上再戰5000公尺，跑出14分36秒79，生涯第一面奧運 獎牌就是金牌，本屆瞄準3金的目標先完成第1項。

哈桑第二度參與奧運，2016年里約在1500公尺排名第5；身為2019年世界錦賽1500、1萬公尺雙金得主的她，本屆帶著全面進化的速度前來東京 ，參與1500、5000、1萬公尺，目標是3面金牌。

哈桑上午已經先成焦點人物，全因她在1500公尺預賽最後一圈過彎時，跑在前方的肯亞選手跌倒，她被波及跟著慘跌一跤，只見她起身後開滿檔加速度，最終連續超越11人，以分組第一晉級，霸氣逆轉畫面讓主播笑稱：「不演了」。

哈桑賽後受訪坦言，「我在當下也嚇到了，但馬上就意識到，我不能停下來。」她也表示並未因這一摔而受傷，「我不覺得會影響到我今晚的決賽。」

哈桑用成績做出最好的證明，在5000公尺跑出14分36秒79摘金，下一戰將在4日晚上出戰1500公尺準決賽。如果哈桑3項全數跑進決賽，總計將在本屆奧運跑2萬4500公尺。