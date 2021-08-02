東奧／跨性別第一人 紐西蘭舉重選手參賽但早早出局

紐西蘭舉重選手哈伯德成為首位在奧運出賽的跨性別運動員，不過她在女子87公斤以上級舉重賽事抓舉時3次試舉都失敗。(美聯社)

紐西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）今天締造歷史，成為首位在奧運出賽的跨性別運動員，不過她在女子87公斤以上級舉重賽事抓舉時3次試舉都失敗，早早出局。

43歲的哈伯德是東京奧運 最年長的舉重參賽選手，她的參賽引爆與跨性別人士相關的運動倫理論辯。

哈伯德生為男兒身，8年前變性成為女人，並在很長一段時間沒練舉重之後，重拾這項運動。

她在2017年的世界舉重錦標賽拿到銀牌，並在2019 年於太平洋運動會摘金，被看好能在東京奧運奪牌。

不過，哈伯德的比賽在開始10分鐘內宣告落幕。她的3次試舉都失敗，第2舉雖然有把槓鈴舉過頭頂，她在歡呼聲中，對空揮拳慶祝，但這一舉之後被判定失敗。

哈伯德出局後沒有接受記者提問，但發表簡短聲明，感謝主辦國日本 ，以及國際奧林匹克委員會（IOC）讓每個人都能夠參與運動。

她說：「對於我參賽引發的爭議，我並非全然不知。因此，我要特別感謝IOC，感謝他們真正堅守奧運的原則，讓人人都能參與運動，運動是具包容力，且沒有障礙的。」

哈伯德的賽事吸引大批國際媒體，是奧運平常舉重比賽的3倍多。她若能奪牌，原本將是站上頒獎台的最年長舉重選手。

哈伯德從2015年起就獲准參與奧運，當時IOC發布準則，讓跨性別運動員只要在比賽至少12個月之前，能提供睪固酮（testosterone）濃度低於每公升10奈米莫耳（nanomole）的證明，就能以女性身分參賽。

儘管哈伯德依這項規定參賽，但近年來有醫學專家與政策決定者認為，這項規定已經沒有完整的科學依據。他們指出2項弊端，首先是睪固酮的規定太鬆，其次是不應該適用於所有運動項目。

IOC諮詢的2名科學家表示，近來的證據顯示，每公升10奈米莫耳的濃度太高。

接受IOC諮詢長達20年的耶魯大學 內分泌學家詹納（Myron Genel）表示：「（這個標準訂定）仰賴的是舊數據，而不是最尖端的測量技術。」他和另一名專家都認為，標準應該降低至每公升5奈米莫耳。

國際奧委會官員坦承標準已經過時，他們也證實在東京奧運後，將盡快公布新規定。