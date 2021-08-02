法網冠軍組合 東奧女雙再摘金

今年奪下法網冠軍的捷克組合卡雷茨科娃和斯尼科娃奪金。（路透）

東京奧運 網球女雙決賽，今年奪下法網 冠軍的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）和斯尼科娃（Katerina Siniakova）以7：5、6：1直落二，擊敗剛拿下女單奧運冠軍的班西琪（Belinda Bencic）和格魯比奇奇（Viktorija Golubic）的組合鍍金。

第一種子卡雷茨科娃／斯尼科娃第一盤與對手互不相讓，好不容易以7：5拿下，第二盤則勢如破竹，最後在第5個賽末點奪金。

卡雷茨科娃與斯尼科娃在決賽前的三場比賽都打到決勝盤搶10才分出勝負，但金牌對抗班西琪／格魯比組合明顯占上風；卡雷茨科娃更是今年法網女單和女雙雙料冠軍得主。

斯洛伐克退役名將梅奇爾（Miloslav Mecir），曾在1988年漢城奧運為捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）拿下男單金牌。因此，這是近年有多名好手在職業網戰嶄露頭角的捷克史上第一面奧運網球金牌

班西琪前一天在單打決賽擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），原本有望成為史上第四位在奧運單雙打都奪金的網球選手，但最終女雙以銀牌作收。