東奧／半個台灣人…美國蕭飛爾 奪高球金牌

蕭飛爾拿下高爾夫金牌。歐新社

母親來自台灣 的美國 高球選手蕭飛爾（Xander Schauffele）在東京奧運 高爾夫賽事，以總和266桿拿下金牌，險勝267桿的銀牌得主，斯洛伐克選手沙巴提尼（Rory Sbbatini）。

蕭飛爾最後一輪繳出67桿，終場以低於標準桿18桿的266桿奪金。出生南非的老將沙巴提尼最後一輪以低於標準桿10桿的61桿寫下驚人的球場紀錄，出人意表抱走銀牌。銅牌部分，共7人將透過延長賽分出勝負，最後由台灣高球好手潘政琮摘下獎牌。

蕭飛爾的母親是旅日台灣人，名叫陳秉彝，20歲時去了美國。蕭飛爾讀過中文學校，會寫自己的中文名字「山大」，小時候來過台北。

根據日本「大家的高爾夫文摘」報導，蕭飛爾的父親是法德混血，本來是一名以出賽奧運為目標的十項全能運動員，可惜後來因為發生意外受傷無法圓奧運夢，之後前往美國聖地牙哥變成高爾夫教練；他的外公和外婆目前住在東京澀谷。

日刊體育報導，蕭飛爾很多親戚住在日本，7月剛結婚的他，妻子也是日裔美國人。他2015年在職業高球出道賽選擇了日本山梨縣的賽事，並以東奧作為自己生涯一大目標。