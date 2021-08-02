我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

東奧／半個台灣人…美國蕭飛爾 奪高球金牌

體育新聞組／綜合報導
蕭飛爾拿下高爾夫金牌。歐新社
蕭飛爾拿下高爾夫金牌。歐新社

母親來自台灣美國高球選手蕭飛爾（Xander Schauffele）在東京奧運高爾夫賽事，以總和266桿拿下金牌，險勝267桿的銀牌得主，斯洛伐克選手沙巴提尼（Rory Sbbatini）。

蕭飛爾最後一輪繳出67桿，終場以低於標準桿18桿的266桿奪金。出生南非的老將沙巴提尼最後一輪以低於標準桿10桿的61桿寫下驚人的球場紀錄，出人意表抱走銀牌。銅牌部分，共7人將透過延長賽分出勝負，最後由台灣高球好手潘政琮摘下獎牌。

蕭飛爾的母親是旅日台灣人，名叫陳秉彝，20歲時去了美國。蕭飛爾讀過中文學校，會寫自己的中文名字「山大」，小時候來過台北。

根據日本「大家的高爾夫文摘」報導，蕭飛爾的父親是法德混血，本來是一名以出賽奧運為目標的十項全能運動員，可惜後來因為發生意外受傷無法圓奧運夢，之後前往美國聖地牙哥變成高爾夫教練；他的外公和外婆目前住在東京澀谷。

日刊體育報導，蕭飛爾很多親戚住在日本，7月剛結婚的他，妻子也是日裔美國人。他2015年在職業高球出道賽選擇了日本山梨縣的賽事，並以東奧作為自己生涯一大目標。

蕭飛爾拿下高爾夫金牌。（歐新社）
蕭飛爾拿下高爾夫金牌。（歐新社）

東京奧運 美國 台灣

上一則

東奧／委內瑞拉女將 三級跳遠破世界紀錄

下一則

東奧網球／大滿貫沒開張 澤瑞夫先奪奧運金牌

延伸閱讀

日本24小時超商解決吃飯問題 紐時：東奧的無名英雄

日本24小時超商解決吃飯問題 紐時：東奧的無名英雄
拜爾絲東奧不順 鍾愛比薩店跨州送暖到休士頓家中

拜爾絲東奧不順 鍾愛比薩店跨州送暖到休士頓家中
東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇

東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇
東奧／法網女雙冠軍組合 摘捷克史上首面網球金牌

東奧／法網女雙冠軍組合 摘捷克史上首面網球金牌

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

2021-08-02 00:00
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎