我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

東奧／白俄賽跑女將批評教練 遭下令返國 拒絕登機

東奧／法網女雙冠軍組合 摘捷克史上首面網球金牌

中央社東京1日綜合外電報導
捷克組合卡雷茨科娃（左）與斯尼科娃獲得網球女雙金牌。（美聯社）
捷克組合卡雷茨科娃（左）與斯尼科娃獲得網球女雙金牌。（美聯社）

東京奧運今天舉行網球女雙決賽。拿下今年法網冠軍的捷克組合卡雷茨科娃/斯尼科娃以7比5、6比1直落二，擊敗剛拿下女單奧運冠軍的班西琪及其瑞士同胞格魯比奇的組合鍍金。

第一種子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）/斯尼科娃（Katerina Siniakova）第一盤與對手互不相讓，好不容易占到上風，第2盤則勢如破竹，最後在第5個賽末點奪金。

卡雷茨科娃與斯尼科娃在決賽前的3場比賽都打到決勝局才分出勝負，但今天對抗班西琪（Belinda Bencic）/格魯比奇（Viktorija Golubic）組合明顯占上風。卡雷茨科娃也是今年法網女單冠軍得主。

這是捷克史上第一面網球奧運金牌。不過斯洛伐克退役名將梅奇爾（Miloslav Mecir）曾在1988年奧運為捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）拿下男單金牌。

班西琪昨天在單打決賽擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），原本有望成為史上第4位在奧運單雙打都奪金的網球選手，但最終女雙項目以銀牌作收。

東京奧運 法網

上一則

手握頭巾憶故人 德萊塞爾拒與「飛魚」比較 將暫離泳池

下一則

「菜市仔凱」到「鞍馬王子」李智凱奧運奪銀故事超勵志

延伸閱讀

東奧結束後是否退休 戴資穎：先休息再決定

東奧結束後是否退休 戴資穎：先休息再決定
東奧／白俄賽跑女將批評教練 遭下令返國 拒絕登機

東奧／白俄賽跑女將批評教練 遭下令返國 拒絕登機
東奧／網球混雙決賽上演內戰 俄羅斯包辦金銀

東奧／網球混雙決賽上演內戰 俄羅斯包辦金銀
東奧／破美男籃奧運總分紀錄 杜蘭特：有跟他偷學幾招

東奧／破美男籃奧運總分紀錄 杜蘭特：有跟他偷學幾招

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

2021-08-01 12:06
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18

超人氣

更多 >
「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了
名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸