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完成史上首次後空翻 英國女廚師極限單車花式摘金

中央社東京1日綜合外電報導
英國女將沃興頓今天在花式賽完成史上第一次360度後空翻，摘下這個項目首面奧運金牌。(美聯社)
英國女將沃興頓今天在花式賽完成史上第一次360度後空翻，摘下這個項目首面奧運金牌。(美聯社)

2020東京奧運新設極限單車（BMX）項目。英國女將沃興頓（Charlotte Worthington）今天在花式賽完成史上第一次360度後空翻，精湛表現讓她摘下這個項目首面奧運金牌。

在BMX花式賽女子組決賽中，沃興頓的優異表現拿下97.50分，以1.4分的差距擊敗賽前被看好的美國好手羅伯茲（Hannah Roberts，96.10分）；瑞士選手杜卡羅茲（Nikita Ducarroz）則以89.20分鍍銅。

現年25歲的沃興頓3年前仍是曼徹斯特一間餐廳的廚師。賽後她表示：「2018年我參加了一些活動和比賽。和別人交談後得知，極限單車花式賽被列入奧運項目，英國自由車代表隊也設立了一支隊伍。」

沃興頓透露說：「當時我把握一連串超酷的機會，去做自己喜歡的事。從那時候開始，就像滾雪球一樣。我發現我對這項運動真的充滿熱情，我真的很喜歡極限單車，所以我永遠不會懷念那段在廚房工作的日子。」

沃興頓說，她很自豪能完成360度後空翻，自己首次嘗試這個高難度動作時也沒有成功。她指出：「我必須要有信心，相信我們付出的努力都會根深蒂固地留在我的體內。」

在男子組方面，27歲澳洲好手馬丁（Logan Martin ）以93.3分的成績封王，委內瑞拉的德斯（Daniel Dhers，92.05分）和英國選手布魯克斯（Declan Brooks，90.80分）則分別拿下銀牌與銅牌。

賽後馬丁分享他的心情說：「我的職業生涯中曾有許多次高潮，但我從來沒有掉過眼淚，這顯示奧運金牌對我意義多麼重大。這是最重要的比賽…我會把這面金牌帶回家，給我的兒子看。這真是太棒了。」

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