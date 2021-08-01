我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跳水／女子3米跳板 中國隊施廷懋衛冕 王涵奪銀

美國體操隊隊友透露 拜爾絲可能參加平衡木決賽

美國體操隊隊友透露 拜爾絲可能參加平衡木決賽

中央社東京1日綜合外電報導
拜爾絲(中)的隊友史肯納表示，拜爾絲「可能」參加她僅剩的平衡木決賽。(美聯社)
拜爾絲(中)的隊友史肯納表示，拜爾絲「可能」參加她僅剩的平衡木決賽。(美聯社)

美國體操天后拜爾絲近日以心理障礙為由，陸續退出東京奧運多個晉級項目。今天在跳馬項目鍍銀的的隊友史肯納表示，拜爾絲「可能」參加她僅剩的平衡木決賽。

上月27日，24歲的拜爾絲（Simone Biles）表示自己「失去方向感」，臨場退出女子團體決賽。她於7月29日退出個人全能項目，之後退出跳馬與高低槓決賽，今日稍早又宣布退出地板運動決賽。

拜爾絲宣布不參加跳馬決賽後，遞補她上場的老將史肯納（Mykayla Skinner）奪得銀牌。

史肯納鍍銀後告訴記者，她相信對拜爾絲來說，東奧還沒結束，「她可能還會參加比賽」。

史肯納說：「我不確定，這要看她（拜爾絲）的決定。」當記者詢問她是否認為拜爾絲會參加3日的平衡木決賽，史肯納回答：「是的，我想她會。」

史肯納形容，拜爾絲很「堅強」，但這種情況「肯定對她造成很大的打擊」。她表示，拜爾絲「面對問題的方式比我想像的更好，每天她都在笑…也非常支持（隊友）」。

史肯納說，她相信拜爾絲會「試著留在比賽中…無論發生什麼事，我認為她都會順其自然，繼續生活，繼續做她自己」。

拜爾絲 東京奧運 美國

上一則

棒球／誰輸誰打包回家 以色列12：5打爆墨西哥

下一則

跳水／女子3米跳板 中國隊施廷懋衛冕 王涵奪銀

延伸閱讀

東奧／女子體操跳馬 巴西奪金 美國老將史肯納銀牌

東奧／女子體操跳馬 巴西奪金 美國老將史肯納銀牌
疫情復燃 美國8月恐日增30萬例

疫情復燃 美國8月恐日增30萬例
壓力下的奧運…拜爾絲退賽反思 媒體報導重奪金

壓力下的奧運…拜爾絲退賽反思 媒體報導重奪金
灣區台灣商會年會 AIT主席莫健暢談台美關係

灣區台灣商會年會 AIT主席莫健暢談台美關係

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

2021-08-01 12:06
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18

超人氣

更多 >
「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了
名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸