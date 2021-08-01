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桌球／台灣桌球女團拍落全華裔美國隊 闖進東奧8強

記者陳宛晶／綜合報導
台灣桌球女團以直落三擊敗美國隊，挺進8強，圖為台灣選手鄭先知（左）及陳思羽。（美聯社）
台灣桌球女團以直落三擊敗美國隊，挺進8強，圖為台灣選手鄭先知（左）及陳思羽。（美聯社）

中華隊今天在東京奧運桌球女團也傳出捷報，鄭怡靜、陳思羽、鄭先知攜手以直落三擊敗美國隊，挺進8強，下一戰對手將是地主日本隊。

中華隊在桌球場上已靠林昀儒、鄭怡靜進帳1面混雙銅牌，團體賽事今天展開，上午男團以直落三拍落克羅埃西亞，率先前進8強，晚上輪到女團登場。

中華隊在首戰的對手美國隊以全華人陣容出戰，僅25歲的張安為美國出生長大，36歲的劉娟、41歲的王慧靜都在中國大陸桌球競爭激烈下沒有空間，轉往美國反倒圓了奧運夢。

團體賽制為5點搶3點勝，僅第1點為雙打，每場5局3勝制。中華隊在雙打由老搭檔陳思羽、鄭先知出馬，面對張安、劉娟陷入苦戰，第4局在一路落後下驚險扳回，打滿5局才以11：6、6：11、6：11、12：10、11：8後來居上。

第二點單打由鄭怡靜對上王慧靜，只用17分鐘就以11：5、11：1、11：4勝出；第三點單打由陳思羽擔綱對決劉娟，再度打得辛苦，以11：13、11：4、16：14、11：4終結賽事。

女團上屆在里約首輪就以1：3敗給香港，當時鄭怡靜、陳思羽也在陣中，本屆突破首輪關卡，下一戰將有硬仗要打，對手為伊藤美誠領軍的日本隊。

美國 東京奧運 日本

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