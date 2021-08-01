東奧／德國第一人 澤瑞夫直落二摘網球男單金牌

澤瑞夫奪下網球男單金牌。Getty Images

還沒拿過大滿貫冠軍，德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev）先捧回奧運 金牌，1日在男單決賽以6：3、6：1直落二擊敗俄羅斯選手卡查諾夫（Karen Khachanov），成為史上第一位贏得奧運網球男單金牌的德國選手。

澤瑞夫世界排名第5，大滿貫賽最佳成績為2020年美國公開賽打進決賽，卡查諾夫則是世界第25，兩人過去對戰4場，各取2勝，但1日局勢一面倒向澤瑞夫。

澤瑞夫首盤第3局先破發得手，第9局再度出現破發點且是盤末點，澤瑞夫在第2次機會把握住，以6：3先下一城。

卡查諾夫在第二盤的第1個發球局就失手，第2個發球局也在數次同分後讓出，澤瑞夫轉眼取得5：0領先後，卡查諾夫才辛苦保住1局，澤瑞夫僅用1小時19分鐘把金牌收進口袋。

澤瑞夫的晉級之路，在首輪碰到「台灣 一哥」盧彥勳，一路以直落二過關，直到4強碰到約克維奇（Novak Djokovic）才丟掉1盤，但最終仍在3盤賽事後勝出，阻斷球王的金滿貫美夢，1日再於金牌戰拍下完美結局。

澤瑞夫成為史上第一位贏得奧運網球男單金牌的德國選手，出身德國的女單冠軍，則有1988年漢城（現稱首爾）的葛拉芙（Steffi Graf）。