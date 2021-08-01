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東奧／台高球史首面獎牌 潘政琮加賽苦戰出線奪銅牌

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東奧／台高球史首面獎牌 潘政琮加賽苦戰出線奪銅牌

特派記者曾思儒／東京即時報導
潘政琮第四輪繳出完美表現。（特派記者余承翰／東京攝影）
潘政琮第四輪繳出完美表現。（特派記者余承翰／東京攝影）

東京奧運男子高球三輪打完排在17名，台灣好手潘政琮今天第四輪繳出6鳥、1老鷹、無柏忌的完美表現，名次直接衝上並列第3名，和另6名選手進入延長加賽，最終小潘歷經4度加賽勝出，勇奪銅牌，為代表團帶回東奧第8面獎牌。

小潘和美國好手科林森川（Collin Morikawa）、智利佩雷拉（Mito Pereira）、哥倫比亞慕尼奧斯（Sebastián Muñoz）、北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）、「地主希望」松山英樹及英國凱西（Paul Casey）同以269（-15）桿並列第3，7名選手先在第18洞加賽。

➤➤➤東奧／倒數爬到第三 台高球選手潘政琮吻太太慶祝

潘政琮第四輪繳出完美表現。（特派記者余承翰／東京攝影）
潘政琮第四輪繳出完美表現。（特派記者余承翰／東京攝影）

加賽採逐洞比拚，選手在第18洞、第10洞、第11洞輪番上陣，率先上場的小潘開球下沙坑，第2桿順利送上果嶺，「保帕」延續生機；這洞就有2人糟淘汰，包括地主名將松山英樹。

第2洞5名選手全部「保帕」，戰局進入第3洞加賽的第11洞；這洞只有小潘和科林森川推進博蒂，也讓兩人回到18洞進行驟死賽。

科林森川因小白球掉進沙坑，讓完成「保帕」推桿的小潘辛苦勝出，奪下高球隊史第一面奧運獎牌。

潘政琮第四輪繳出完美表現。（特派記者余承翰／東京攝影）
潘政琮第四輪繳出完美表現。（特派記者余承翰／東京攝影）

之後將在女子組出賽的徐薇淩和李旻，在小潘勝出後都衝上場潑水慶賀，全隊一起享受得來不易的銅牌。

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