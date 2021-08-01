東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

美國高爾夫球選手謝奧菲勒1日贏得東京奧運男子高球金牌。(路透)

世界排名第六的美國 高爾夫球選手謝奧菲勒（Xander Schauffele）東京時間1日拿下東京奧運 男子高爾夫金牌。謝奧菲勒有一個中文名字「山大」，這與他的母親是旅日台灣 人有關，他也會說中文。

謝奧菲勒前3輪成績分別為68、63、68桿，以低於標準桿14桿的199桿獨居領先，1日第4輪成績為67桿，低於標準桿4桿，保住金牌。

母親台灣人 謝奧菲勒有中文名

從血統來看，來自加州聖地牙哥的謝奧菲勒絕對稱得上是國際大熔爐，而且還跟台灣很有淵源。他的母親是旅日台灣人，名叫陳秉彝，20歲時去了美國。

謝奧菲勒讀過中文學校，會寫自己的中文名字「山大」，小時候來過台北。他的父親是德國和法國混血，後來移居美國，同時也是他的高爾夫揮桿教練。他的外公和外婆目前住在東京澀谷。

據新浪體育報導，陳秉彝曾表示兒子小的時候去過中文學校，所以是會寫自己的中文名字，可是比較謙虛，寧願用英語與記者交流。

謝奧菲勒沉潛高壇多年，一開始默默無名，直到2017年分別贏得綠薔薇菁英賽（Greenbrier Classic）和巡迴錦標賽（Tour Championship），終於打出名號。2018年拿下世界盃冠軍賽（World Golf Championships-HSBC Champions）第一名，2019年拿下美巡冠軍賽。

父親奧運夢 當教練助兒追夢

此外，謝奧菲勒這次參賽東京奧運，更是圓了父親的夢想。

據聖地牙哥聯合論壇報（The San Diego Union-Tribune）報導，謝奧菲勒的父親史蒂芬謝奧菲勒（Stefan Schauffele）20歲時曾有機會參加德國國家隊的田徑十項全能訓練，但卻在前往訓練場的途中被車撞傷，因而失去了左眼，也斷送了運動員生涯。

史蒂芬後來搬到美國聖地亞哥的一處高爾夫球場附近定居，因此迷上了高爾夫球，甚至因此當上了夏威夷考瓦伊島（Kauai）的助理教練，且現在還擔任兒子的教練。對於兒子打進奧運，史蒂芬曾表示，「夢想實現了，我的，還有他的」，「我們擁有同樣的夢想，你要在自己的體育項目中攀升到足夠高，可是因為車禍，我的夢想破滅了。作為父親看到兒子成長起來，那真是奇妙」。