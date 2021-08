美國 體操明星拜爾絲 (Simone Biles)因不堪危險的空中翻滾動作的壓力,退出東奧團體賽;美國奧運代表隊美東時間31日表示美國體操名將拜爾絲在退出女子團體、個人全能、高低槓、跳馬比賽後,再次決定退出自由體操單項比賽。

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.