我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

東奧／台桌球男團跨3世代 擒克國晉8強

記者陳宛晶／綜合報導
中華隊桌球男子團體戰晉級８強。圖為莊智淵。（路透）
中華隊桌球男子團體戰晉級８強。圖為莊智淵。（路透）

東京奧運桌球團體賽事今天登場，中華隊上午在男團挺過首輪，莊智淵、林昀儒、陳建安攜手以直落三擊敗克羅埃西亞，晉級8強，突破上屆在里約奧運首輪止步的成績；中華隊的8強對手，將是德國、葡萄牙之間的勝方。

桌球雙打、單打賽事相繼落幕，中華隊靠林昀儒、鄭怡靜進帳1面混雙銅牌；團體賽事今天展開，中華隊本屆在男團、女團都獲參賽資格，皆為連兩屆角逐這個項目，賽制為5點搶3點勝，僅第一點為雙打，後4點皆為單打，每場5局3勝制。

上午男團首先登場，本屆由40歲的莊智淵、30歲的陳建安，以及8月17日才要滿20歲的林昀儒組軍，年紀跨越3個世代，首戰對上克羅埃西亞，第一點雙打由莊智淵、陳建安出馬。

莊智淵、陳建安首局拉鋸後以11：9先下一城，第2局以6：11讓出，第3局回穩以11：7拿下。兩人原有大好機會在第4局就收下勝利，以連下6分開局，但克羅埃西亞組合急起直追，四度出現局點，最終以14：16讓出，莊智淵、陳建安未受影響，決勝局再以11：5搶下，以3：2助中華隊旗開得勝。

第2點單打由林昀儒負責，對上普卡爾（Tomislav Pucar），強勢以11：7、11：6、11：8直落三勝出。

莊智淵在第3點單打對上加奇尼（Andrej Gaćina），再度展現老將價值，第3局一路落後仍上演逆襲，以12：10、11：3、16：14收尾。

東京奧運 德國

上一則

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

下一則

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

延伸閱讀

東奧／美僅泳抱8金 德萊賽爾不爽 今拚個人第4、5金

東奧／美僅泳抱8金 德萊賽爾不爽 今拚個人第4、5金
郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼
林昀儒東奧爭銅飲恨：把不甘心化為動力

林昀儒東奧爭銅飲恨：把不甘心化為動力
台灣桌球小將林昀儒自曝夢想車：最愛Aston Martin

台灣桌球小將林昀儒自曝夢想車：最愛Aston Martin

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

2021-08-01 00:00
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒
夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染