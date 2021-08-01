東奧／台桌球男團跨3世代 擒克國晉8強

中華隊桌球男子團體戰晉級８強。圖為莊智淵。（路透）

東京奧運 桌球團體賽事今天登場，中華隊上午在男團挺過首輪，莊智淵、林昀儒、陳建安攜手以直落三擊敗克羅埃西亞，晉級8強，突破上屆在里約奧運首輪止步的成績；中華隊的8強對手，將是德國 、葡萄牙之間的勝方。

桌球雙打、單打賽事相繼落幕，中華隊靠林昀儒、鄭怡靜進帳1面混雙銅牌；團體賽事今天展開，中華隊本屆在男團、女團都獲參賽資格，皆為連兩屆角逐這個項目，賽制為5點搶3點勝，僅第一點為雙打，後4點皆為單打，每場5局3勝制。

上午男團首先登場，本屆由40歲的莊智淵、30歲的陳建安，以及8月17日才要滿20歲的林昀儒組軍，年紀跨越3個世代，首戰對上克羅埃西亞，第一點雙打由莊智淵、陳建安出馬。

莊智淵、陳建安首局拉鋸後以11：9先下一城，第2局以6：11讓出，第3局回穩以11：7拿下。兩人原有大好機會在第4局就收下勝利，以連下6分開局，但克羅埃西亞組合急起直追，四度出現局點，最終以14：16讓出，莊智淵、陳建安未受影響，決勝局再以11：5搶下，以3：2助中華隊旗開得勝。

第2點單打由林昀儒負責，對上普卡爾（Tomislav Pucar），強勢以11：7、11：6、11：8直落三勝出。

莊智淵在第3點單打對上加奇尼（Andrej Gaćina），再度展現老將價值，第3局一路落後仍上演逆襲，以12：10、11：3、16：14收尾。