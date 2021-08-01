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東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／米爾斯24分領軍 澳洲男籃擊退德國

體育新聞組／綜合報導
米爾斯全場獨拿24分，帶領澳洲拿下勝利。（歐新社）
米爾斯全場獨拿24分，帶領澳洲拿下勝利。（歐新社）

奧運男子籃球小組賽，澳洲最後一戰面對德國，米爾斯（Patty Mills）全場獨拿24分6助攻，帶領澳洲以89：76拿下勝利， 三戰全勝取得分組第一。

儘管首節澳洲以18：22落後德國，不過第二節米爾斯領軍反擊，一記三分球得手幫助球隊將比分超前，上半場結束，澳洲反以44：40領先。第三節雙方仍呈現膠著狀態，但澳洲剩下3分鐘打出11：4的攻勢，帶著7分領先進入決勝節。德國雖然試圖追趕，卻擋不住澳洲的團隊攻勢，雙方差距擴大到13分，比賽也分出勝負。

澳洲主力拜恩斯（Aron Baynes）在浴室意外滑倒導致賽事報銷，不過6呎11吋長人蘭戴爾（Jock Landale）這兩戰表現出色，本場又拿下18分3籃板3助攻，6呎9吋前鋒凱恩（Nicholas Kay）也貢獻16分4籃板4助攻，艾克森（Dante Exum）8分4籃板3抄截，英格斯（Joe Ingles）6分5籃板3助攻3抄截，賽布爾（Matisse Thybulle）再度單場4抄截。

德國陣中以歐布斯特（Andreas Obst）的17分為最高，蒂曼（Johannes Thiemann）11分9籃板，佛格特曼（Johannes Voigtmann）7分13籃板。

B組賽事結束，澳洲全勝取得第一，義大利也以2勝1敗晉級八強，德國則是要和其他兩組未晉級的球隊相比，爭取最後兩張八強門票。

米爾斯（左）全場獨拿24分，帶領澳洲拿下勝利。（歐新社）
米爾斯（左）全場獨拿24分，帶領澳洲拿下勝利。（歐新社）

澳洲 德國 義大利

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