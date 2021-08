東奧／美第18金入袋 芬克1500米自由式 奪個人第2金

美國泳將羅伯特‧芬克(Robert Finke )在東京奧運1500公尺自由式,拿下金牌。(歐新社)

美國 泳將羅伯特‧芬克(Robert Finke )在東京奧運 1500公尺自由式,拿下金牌;烏克蘭選手第二,德國選手第三。

羅伯特‧芬克是繼男子800公尺自由式摘金之後,拿下個人第二金,也是美國游泳 隊的第十金。

羅伯特‧芬克憑藉最後200米的瘋狂加速,芬克的排名從第五一舉飆升到第一,最終奪冠成績為:14分39秒65。

烏克蘭選手羅曼楚克14分40秒66收穫銀牌;德國選手維爾布羅克14分40秒91,收穫銅牌。

這枚金牌也是美國游泳運動員在本屆奧運會收穫的第10枚金牌。也是美國的第18金。