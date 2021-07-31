東奧／美第18金入袋 芬克1500米自由式 奪個人第2金

美國泳將羅伯特‧芬克(Robert Finke )在東京奧運1500公尺自由式，拿下金牌。（歐新社） 美國泳將羅伯特‧芬克(Robert Finke )在東京奧運1500公尺自由式，拿下金牌；烏克蘭選手第二，德國選手第三。 羅伯特‧芬克是繼男子800公尺自由式摘金之後，拿下個人第二金，也是美國游泳隊的第十金。 羅伯特‧芬克憑藉最後200米的瘋狂加速，芬克的排名從第五一舉飆升到第一，最終奪冠成績為：14分39秒65。 烏克蘭選手羅曼楚克14分40秒66收穫銀牌；德國選手維爾布羅克14分40秒91，收穫銅牌。 這枚金牌也是美國游泳運動員在本屆奧運會收穫的第10枚金牌。也是美國的第18金。 美國泳將羅伯特‧芬克(Robert Finke )在東京奧運1500公尺自由式，拿下金牌。（路透） 美國泳將羅伯特‧芬克(Robert Finke )在東京奧運1500公尺自由式，拿下金牌。（路透） OLYMPICS-2020-SWM/M-1500MFR-FNL:Swimming - Men's 1500m Freestyle - Final Tokyo 2020 Olympics - Swimming - Men's 1500m Freestyle - Final - Tokyo Aquatics Centre - Tokyo, Japan - August 1, 2021. Robert Finke of the United States in action REUTERS/Carl Recine OLYMPICS-2020-SWM/M-800MFR-MEDAL:Swimming - Men's 800m Freestyle - Medal Ceremony Tokyo 2020 Olympics - Swimming - Men's 800m Freestyle - Medal Ceremony - Tokyo Aquatics Centre - Tokyo, Japan - July 29, 2021. Gold medalist Robert Finke of the United States wears a face mask as he poses with the medal REUTERS/Kai Pfaffenbach 美國 東京奧運 游泳 上一則 東奧／德萊賽爾50米自由式 摘第4金 游破奧運紀錄 下一則 東奧／中國田徑添金 女子鉛球鞏立姣破個人紀錄
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