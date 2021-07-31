東奧／德萊賽爾50米自由式 摘第4金 游破奧運紀錄

美國泳將德萊賽爾(Caeleb Dressel)在東京奧運50公尺自由式，游出21秒07刷新奧運拿下金牌。（Getty Images）

美國 泳將德萊賽爾 (Caeleb Dressel)在東京奧運 50公尺自由式，游出21秒07刷新奧運拿下金牌。

德萊賽爾在東京奧運狀況火燙，目前三項個人賽事全部奪金，除了剛出爐的50公尺自由式，還有100公尺自由式，和100公尺蝶式。

德萊賽爾還有目前四面金牌到手，隨後他還將出戰男子4x100公尺混合式接力，他將負責蝶式。

美國泳將德萊賽爾(Caeleb Dressel)在東京奧運50公尺自由式，游出21秒07刷新奧運拿下金牌。（Getty Images）

24歲的美國游泳健將德萊賽爾是50公尺自由式、100公尺蝶式的世界紀錄保持人，他在去年的國際游泳聯賽100公尺蝶式決賽中游出47.78秒的成績，成為史上首位在100公尺蝶式突破48秒大關的選手。

德萊賽爾也是2016年里約奧運4x100公尺自由式、4x100公尺混合式金牌得主。

最可怕的紀錄莫過於「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）2008年在北京奧運創下的8項賽事全部摘金的紀錄，這在當時超過了原先由史畢茲（Mark Spitz）於1972年在慕尼黑贏得的7面金牌紀錄。

接著是美國比昂迪（Matt Biondi）1988年在首爾贏得了5金、1銀、1銅。德萊賽爾在2019年世錦賽也奪下破紀錄的8面獎牌，今年他能否有好表現、成為費爾普斯的接班人值得外界關注。

《Sports Illustrated》將身高 188公分、體重90公斤的德萊賽爾描述為「游泳機器」，美國游泳運動醫學和科學主任羅賓森（Keenan Robinson）也說：「這項運動中從來沒有像他這樣的人，就像一個純粹的運動員。」