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東奧／網球女單決賽 瑞士好手班西琪奪金

中央社／東京31日電
瑞士選手班西琪31日拿下東京奧運女子網球單打金牌，獲勝當下她開心的坐在球場上。（歐新社）
瑞士選手班西琪31日拿下東京奧運女子網球單打金牌，獲勝當下她開心的坐在球場上。（歐新社）

瑞士女將班西琪31日在東京奧運網球女子單打決賽，以7比5、2比6和6比3擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成為在奧運奪得網球金牌的首位瑞士女將。

女網排名世界第12的班西琪（Belinda Bencic）31 日在緊張的女單決賽，鏖戰3盤擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成為繼羅塞特（Marc Rosset）於1992年巴塞隆納奧運抱回網球男單金牌以來，首位奪得奧運網球金牌的瑞士選手。

女網排名世界第42的萬卓索娃，稍早前曾在東奧網球女單第3輪，以6比1、6比4直落兩盤，爆冷淘汰日本名將大坂直美

班西琪把她的勝利，獻給前瑞士球王費德瑞（Roger Federer）和前球后辛吉絲（Martina Hingis），費德瑞和辛吉絲都未曾在奧運奪得單打金牌。

她在記者會上表示：「我認為我已替他倆（費德瑞和辛吉絲）完成此任務。」

班西琪有可能在東京再進帳一面金牌，她與同胞搭檔格魯比奇（Viktorija Golubic）將於1日登場的網球女雙決賽，對決頭號種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova ）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

在銅牌爭奪戰方面，烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）以1比6、7比6（7/5）和6比4逆轉勝出，擊敗哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），贏得銅牌。

東京奧運 大坂直美 烏克蘭

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