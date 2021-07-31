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東奧／美男籃晉8強 杜特蘭飆23分破紀錄

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東奧／美男籃晉8強 杜特蘭飆23分破紀錄

中央社／東京31日綜合外電報導
美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八強賽，陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）個人繳出23分，打破美國出賽得分最高紀錄。
美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八強賽，陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）個人繳出23分，打破美國出賽得分最高紀錄。

美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八強賽，陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）個人繳出23分，打破美國出賽得分最高紀錄。

美聯社報導，杜蘭特在第二節時投進一記三分球時，奧運生涯總得分來到337分，超越NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）先前寫下的美國男籃最高得分紀錄336分。安東尼共四度征戰奧運，杜蘭特這次是第三度出征。

本役後，杜蘭特奧運生涯總得分累計354分。在2012及2016年奧運，他都是美國隊陣中頭號得分手，兩次皆在金牌戰拿下30分。他迄今在三屆奧運男籃共出賽19場，每場都得分超過兩位數。

但離奧運男籃史上第一得分手頭銜，杜蘭特仍有一大段距離，最高得分紀錄保持人巴西名將施密特（Oscar Schmidt）共拿下1093分，次高紀錄則是澳洲名將蓋茲（Andrew Gaze）的789分，這兩人皆五次征戰奧運。

美國隊拿下此役後，晉級東奧男籃八強賽，將再次爭取金牌。美國隊本戰以塔特姆（Jayson Tatum）27分最分最多，杜蘭特23分次高。

此外，美國隊陣中拉文（Zach LaVine）貢獻13分、哈勒戴（Jrue Holiday）繳出11分，麥吉（JaVale McGee）拿下10分。

美國隊雖在第一節僅20投7中，但之後26分鐘命中率高達44投33中，包括在下半場開賽後25投21中，展現驚人火力。

捷克陣中以希爾布（Blake Schilb）17分得分最高，但捷克累計戰績一勝兩負，無緣八強賽。

美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八...
美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八強賽，陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）個人繳出23分，打破美國出賽得分最高紀錄。（歐新社）
美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八...
美國奧運男子籃球隊今天以119比84輕取捷克，在東奧男籃A組預賽以兩勝一負晉級八強賽，陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）個人繳出23分，打破美國出賽得分最高紀錄。（Getty Images）

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