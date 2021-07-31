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東奧／中國女子帆板奪金 男子帆板摘銅創歷史

新華社東京7月31日電
7月31日，中國選手盧雲秀（中）在奪冠後慶祝。新華社
7月31日，中國選手盧雲秀（中）在奪冠後慶祝。新華社

31日，中國運動員盧雲秀在東京奧運會女子RS:X級帆板比賽中摘得金牌，這是中國帆船帆板隊歷史上的第三枚奧運金牌。畢焜則在男子RS:X級帆板比賽中獲得銅牌，這也是中國隊在奧運會男子帆船帆板項目中的最佳戰績。

當日進行了最後的獎牌輪比賽，風力偏小，並不利於盧雲秀的發揮。但她未放棄、拼命搖帆，最終以第三名完成獎牌輪，前兩名是法國選手皮孔和英國選手威爾森。按照綜合排名，盧雲秀以36分的凈分獲得金牌。皮孔和威爾森同積38分，但因為前者在獎牌輪率先衝線，因此獲得銀牌，威爾森奪得銅牌。

盧雲秀賽後說：「非常感謝我的團隊，我們真的做到了，所有人的付出在這一刻被證明都是值得的。」

7月31日，在東京奧運會女子帆板RS:X級比賽中，中國選手盧雲秀獲得冠軍。圖為盧...
7月31日，在東京奧運會女子帆板RS:X級比賽中，中國選手盧雲秀獲得冠軍。圖為盧雲秀在比賽中。中新社

「首先應該感謝我的國家，國家的強大讓我有好的環境進行訓練。」盧雲秀說，「我的教練很偉大，一年當中跟我訓練的時間比陪家人的時間還要多，真的太感謝他們了。」

這是中國帆船帆板隊的第三枚奧運金牌，前兩金分別由殷劍（2008年北京奧運會）和徐莉佳（2012年倫敦奧運會）獲得。

中國選手畢焜出戰隨後的男子RS:X級帆板獎牌輪比賽，比賽出現戲劇性場面——畢焜的主要競爭對手意大利人坎博尼和波蘭人米什卡搶航，從而失去競爭力。畢焜在獎牌輪排名第四，綜合排名則以75分的凈分升至第三，獲得銅牌。法國人戈亞爾雖然也出現搶航，但凈分依然領先畢焜1分，獲得銀牌。荷蘭選手基蘭實力出眾，以領先第二名37分的巨大優勢奪冠。

畢焜表示：「感覺太棒了，我實現了我的夢想。這是我第一次參加奧運會，有太多驚喜。很感謝我的祖國、我的家人、我的教練。」

對於這枚銅牌的突破性意義，畢焜表示，希望未來的中國男子運動員能超越自己，在巴黎奧運會上拿到金牌。

中國帆船帆板運動協會主席張小冬說，畢焜的銅牌是中國隊男子項目奧運獎牌「零的突破」，男子項目第一次在奧運賽場升國旗，對整個行業是巨大的鼓舞。

「有這樣的成績，預示著我們這個項目未來會有更多的人關注，會讓項目在今後發展得更好。」張小冬說。

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