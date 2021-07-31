東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

李洋／王齊麟(左)金牌戰獲勝。 Getty Images

東京奧運 男雙男雙金牌戰上演「海峽對決」，台灣世界排名第3的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋首度碰世界排名第6的中國 李俊慧／劉雨辰，「麟洋配」以21：18、21：12力退對手，生涯第一次參加奧運就帶回金牌，不但締造羽壇新頁，也為中華代表團進帳東京奧運第2面金牌。

東京奧運23日開幕，中華代表團24日起連4天都有獎牌進帳，包括「舉重女神」郭婞淳的第一金，獎牌庫停止3天後由「麟洋配」再進帳獎牌，目前累積2金2銀3銅，已突破雅典奧運2金2銀1銅的歷屆最佳成績，明天還有羽球 女單「世界球后」戴資穎挑戰第3金。

中華隊「麟洋配」組合擊敗中國隊奪金，也是中華代表團在東京奧運進帳的第2面金牌。特派記者余承翰／東京攝影

李俊慧身高196公分，劉雨辰也有193公分，是中國羽球隊「高塔」組合，「麟洋配」2019年開始合作後，首度碰「高塔」對手就是奧運金牌戰。

31日第一局「麟洋配」略顯緊張，出現揮空拍、發球過短等失誤，不過仍緊咬比分，進入技術暫停時以9：11落後，繼續比賽後先追平到12：12，14：14時更連拿3分；李劉配雖3度將差距縮小到1分，但「麟洋配」扛住壓力，19：18時李洋接發球先造成對手回球出界，第一個局末點再逼出對手回球掛網，以21：18先下一城。

第二局「麟洋配」以速度壓制高塔組合，帶著11：5領先進入技術暫停，恢復比賽再連拿2分，14：6時王齊麟和李洋球拍就算相撞還能回球得分；完全掌握氣勢下，「麟洋配」將領先最多來到17：6，最終就以21：12迎接金牌。